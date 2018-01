Reprezentant al medicilor de familie: Sunt judete unde nu se semneaza actele aditionale, se rezista inclusiv la amenintari

Participa la sondaj: Este excesiva birocratia pentru medicii de familie?

"Sunt judete care continua sa nu semneze actele aditionale, iar noi am avut aseara o sedinta de board si urmeaza sa ne vedem cu cei care au ramas nesemnati din Bucuresti si Ilfov. Sunt in tara judete care sunt foarte rezistente la semnare, inclusiv la amenintari. Au fost amenintari si santaj voalat. Bineinteles ca nu este nimic scris pentru ca au fost doar la telefon. (...) Ani la rand noi am semnat aceste acte aditionale. Ne chemau si la sfarsitul lui ianuarie cand se apucau ei sa le faca. (...)Pe de alta parte, vine ministrul si recomanda pacientilor care sunt la medicii care nu au semnat sa se mute la cei care au semnat. Pacientii acestia ne-au ales pe noi pe niste criterii din 1998 incoace. Brusc se muta fiindca vrea ministrul? Va dati seama ca daca intr-un judet trei sferturi din medici nu semneaza la cine te muti", a spus medicul.Ea a afirmat ca protestul va continua din respect fata de colegii din judete care nu semneaza actele aditionale."Nu putem chiar si daca suntem putini aici nu putem sa lasam garda jos cand in tara sunt colegi ai nostri cu sutele care nu semneaza in continuare. Din respect si din solidaritate pentru colegii nostri nu putem sa facem asta. Cati suntem, cati vom ramane, aia suntem", a aratat medicul. Peste 75% dintre medicii de familie au semnat actele aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate, transmite Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) intr-un comunicat.