Hunedoara: O statueta veche de 7.000 de ani, gasita pe o strada, expusa la muzeul din Deva

Statueta dateaza din perioada Neoliticului dezvoltat (anii 5.300 - 4.800 i.Hr.) si a fost gasita dupa efectuarea unor sapaturi prealabile, in urma carora au fost identificate urme de locuinte neolitice. In una dintre locuinte au fost descoperite bucati dintr-o piesa similara, dar si fragmente de vase ceramice si de ustensile din piatra cioplita, os si corn.Potrivit arheologilor Antoniu Marc si Alexandru Barbat, statueta a facut parte din instrumentarul de cult al comunitatii neolitice si reda un personaj feminin, particularitatea si caracterul de raritate al ei fiind date de doua tortite laterale ce reprezinta bratele. Acestea permiteau o anumita manevrare a statuetei si posibilitatea de a fi suspendata.Statueta este inalta de 110 mm iar din cauza vechimii ii lipsesc fragmente din zona capului, bratelor si de la partea inferioara."A fost obtinuta din pasta grosiera, cu pietricele de diferite dimensiuni in compozitie. Suprafata nu este bine netezita, aspectul general indicand putina grija la modelarea ei. In urma arderii in mediu oxidant, piesa a primit culoarea portocalie. Pe suprafata ei se pot observa numeroase fisuri si cateva pete de nuanta cenusiu-inchis, rezultate in urma unor arderi secundare", precizeaza specialistii muzeului devean.

Piesa se afla in patrimoniul MCDR Deva si poate fi vazuta intr-o vitrina speciala pana la sfarsitul lunii ianuarie.