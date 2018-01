VIDEO Iarna atipica in SUA: In Florida a nins pentru prima oara in ultimii 30 de ani, coasta estica a Statelor Unite va fi lovita de un "ciclon-bomba"

New England este o zona din nord-estul SUA in care se afla sase state, Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut si Rhode Island.Furtuna ce se formeaza acum in largul coastelor Floridei si va lovi, spun meteorologii, intreaga coasta estica, a fost descrisa drept un uragan de iarna sau un ciclon-bomba din cauza formarii rapide si a impactului masiv.“Este in mod cert vortexul polar al acestui an”, a spus meteorologul Gregg Gallina.Guvernatorii din Flroida, Georgia, Carolina de Nord si Virginia au declarat stare de urgenta, avertizand locuitorii sa se astepte la inghet si drumuri cu gheata.Departamentul pentru educatie din New York a sps ca va inchide scolile joi din cauza vremii severe. Agentia nationala de meteorologie prognozeaza ca in New York vor fi 13-20 cm de zapada si vant de pana la 80 km/ora.