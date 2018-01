Citeste pe Stirile ProTV

Reteaua electronica din sanatate a avut probleme inca de la inceput. Dezvaluirile sunt facute de fostul coordonator al departamentului IT din Casa de Asigurari a Municipiului Bucuresti.Ani la rand, acesta ar fi semnalat erorile si disfunctionalitatile, care produc si astazi intreruperi si aglomeratie in cabinetele medicale si in spitale. Nimeni nu ar fi tinut cont, insa, de sesizarile sale.