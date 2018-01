CNAS: Pana in prezent circa 70% dintre medicii de familie au semnat actele aditionale

CNAS cere medicilor de familie "maxima responsabilitate" fata de pacientii pe care-i au in ingrijire."Pentru CNAS si casele de asigurari de sanatate subordonate respectarea drepturilor asiguratilor reprezinta o preocupare constanta. De aceea, institutia precizeaza ca in relatia cu medicii de familie asiguratii beneficiaza, potrivit drepturilor reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, de Contractul-cadru pe anul 2017 si de normele metodologice de aplicare a acestui act normativ, de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare", se arata in comunicatul de presa.De asemenea, CNAS afirma ca asiguratii au, printre altele, urmatoarele drepturi: sa beneficieze de pachetul de servicii de baza in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii, sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, sa isi schimbe medicul de familie ales, dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia, cu exceptia situatiilor prevazute in mod expres in Contractul-cadru.