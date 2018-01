IGSU: Peste 250 de incendii au avut loc in minivacanta de Revelion

Numarul persoanelor asistate de echipajele SMURD a scazut cu 9% fata de aceeasi perioada a anului trecut.IGSU precizeaza ca, in cele patru zile, pompierii militari au stins 259 incendii, cele mai multe dintre acestea la locuinte particulare. Aproape 100 dintre evenimente au avut loc in prima zi a anului. Numarul incendiilor a inregistrat insa o scadere cu 45%, comparativ cu perioada similara din 2017.Principalele cauze care au generat incendiile au fost cosurile de fum necuratate, instalatiile electrice improvizate sau cu defectiuni, precum si mijloacele de incalzire lasate nesupravegheate.In perioada minivacantei, urgentele medicale au fost acoperite, la nivel national, prin intermediul a 254 echipaje de prim ajutor calificat SMURD, 26 unitati de terapie intensiva mobila, opt ambulante de terapie intensiva mobila specializate in tratament neonatologic si 42 autospeciale pentru transport personal si victime multiple, precum si 38 de senilate.3.934 persoane au primit asistenta de urgenta din partea echipajelor SMURD.