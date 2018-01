Doina Pana, ministrul Apelor, a demisionat din guvern din motive de sanatate

Doina Pana a remis presei si un raport de activitate ca ministru ( puteti citi aici raportul complet ).Textul demisiei Doinei Pana:"Prin prezenta va aduc la cunostinta faptul ca starea mea de sanatate nu-mi mai permite continuarea activitatii in calitate de ministru.Prin urmare, va prezint demisia mea din calitatea de ministru in cadrul Ministerului Apelor si Padurilor, pe motiv de sanatate.Apreciez conlucrarea deosebit de fructuoasa pe care am avut-o si va asigur de intregul meu sprijin pentru indeplinirea programului de guvernare, din calitatea mea de parlamentar."Pana a mai fost, in perioada 4 martie - 13 decembrie 2014, ministru delegat pentru Ape, Paduri si Piscicultura in Guvernul Ponta. De asemenea, din 21 decembrie 2012 si pana in martie 2014, ea a fost ministru delegat pentru Dialog social. La data de 26 februarie 2014, in urma demisiei ministrilor PNL din Guvernul Ponta II, Doina Pana a preluat, la propunerea premierului, interimatul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, noteaza News.ro.Pana a devenit membru PSD in urma cu 13 ani, in prezent fiind deputat la al doilea mandat si vicepresedinte al formatiunii.In iulie 2017, Pana a demisionat din functia de presedinte al organizatiei municipale Bistrita, motivand faptul ca "nu isi mai permite sa aloce timpul fizic conducerii" acestei filialei, date fiind noile responsabilitati guvernamentale, anunta Agepres.In aprilie 2014, Doina Pana a intrat in atentia publicului dupa ce presa a relatat ca, intr-o vizita facuta la zonele inundate din judetul Teleorman, premierul de la acea vreme Victor Ponta i s-ar fi adresat spunand: "Tu ce faci, fa, Doina, aici? Aveai chef de niste inundatii?". Ea a precizat ulterior ca Ponta nu i s-a adresat niciodata cu "fa", prim-ministrul folosind sintagma "mai".In august 2017, Pana a declarat ca televiziunile ar trebui sa difuzeze mai multe stiri pozitive. "Noi avem tineri foarte buni, dar trebuie sa ne ingrijreze gradul de violenta la care s-a ajuns in tara asta, de ura, de dezbinare, si astea sunt toate efectele unor propagari doar a stirilor negative in Romania. (...) Iar tanarul care se uita la tv se identifica cu ceea ce vede, a declarat Doina Pana pentru Libertatea. Ministrul mai crede ca tinerii plecati din tara vor reveni atunci cand atmosfera din societatea romaneasca se va schimba. Propune chiar unele facilitati pentru mass-media. Acest lucru se poate face numai prin unele masuri legislative. Eu vad la modul sa existe si stiri pozitive. Putem veni cu o deducere de TVA, cu o impunere clara. Ei (n.r.- cei din presa) considera ca le scade rating-ul. Le scade la toate, ca toate vor avea astfel de stiri pozitive- a mai spus Doina Pana. Ministrul sustine chiar un pact intre femeile din politica si cele din presa," declara ea atunci pentru Libertatea.