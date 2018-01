Ministrul Florian Bodog: Deputatul Emanuel Ungureanu bate campii. Afirmatiile sale vin doar ca sa mai adauge un cui la sicriul transplantului din Romania

"Domnul deputat bate campii (...) Ministrul Sanatatii nu se ocupa de cazarea functionarilor care pleaca in control, cu atat mai putin de cazarea functionarilor de la casa de asigurari, iar controalele care au fost dispuse de mine in acest an au fost facute in colaborare si la solicitarea DIICOT. Deci, ceea ce spune dansul sunt simple afirmatii care nu au absolut nicio baza reala, ci le face strict pentru a face spectacol si nu stiu ce urmareste. Dar va raspunde pentru ele, daca asa a spus", a afirmat Florian Bodog.Intrebat daca se face trafic de organe la Cluj si daca exista Lucani in toata Romania, ministrul Sanatatii a spus ca el nu are cunostinta de asa ceva."Eu nu cunosc, eu nu stiu sa existe trafic de organe in Romania. Pana la momentul de fata nu mi s-a adus la cunostinta sa existe asa ceva. In ultima discutie pe care am avut-o cu colegii mei de la Cluj, de la Institutul de Transplant, cu noul manager, cu echipa de acolo, m-au asigurat de absolut toata onestitatea si de toata transparenta lor si mi-au spus ca incearca sa relaxeze transpantul in Romania. Aceste afirmatii de genul celor facute de domnul Ungureanu vin doar ca sa mai adauge un cui la sicriul transplantului din Romania", a sustinut Bodog.Chestionat daca sunt VIP-uri care intra inaintea altor pacienti pe liste, Florian Bodog a replicat ca, in mod sigur, ministrul Sanatatii nu gestioneaza aceste lucruri. "Mie nu mi s-a reclamat acest lucru pana la acest moment. Eu stiu ca exista lista de asteptare si ca exista anumite criterii pe care se selecteaza pacientii care urmeaza a fi transplantati", a adaugat el.Ministrul Sanatatii a declarat, de asemenea, ca in ancheta in cazul Lucan a avut doar discutii institutionale cu DIICOT."Eu am avut discutii institutionale cu DIICOT pe aceasta tema, in care am stabilit strategia de control de acolo. Alte discutii nu am avut. Noi am discutat institutional, restul e o ancheta in curs", a spus Bodog.Intrebat ce l-au intrebat reprezentantii DIICOT, Florian Bodog a replicat: "Nu m-au intrebat. Mi-au cerut sa colaboram cu echipa de control de la mine si de la casa de asigurari. Au fost echipele de 3-4 ori acolo. Toate datele au fost transmise DIICOT. E o ancheta in curs si nu fac comentarii".Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat, miercuri, ca in dosarul medicului Mihai Lucan este implicat si actualul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, care l-a ajutat pe medicul urolog in timpul unui control, care a fost "foarte moale". Ungureanu sustine ca familiile Lucan si Bodog au legaturi vechi, printr-o relatie de nas care dateaza din 2007.