Arabia Saudita a scumpit benzina cu 127%, dar pretul la pompa ramane unul dintre cele mai mici din lume

Benzina in Arabia Saudita costa acum peste 50 de centi

Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu cifra octanica 91 a fost majorat pana la 1,37 riali (0,37 centi) de la 0,75 riali, in timp ce pretul unui litru de benzina cu cifra octanica 95 a fost majorat la 2,04 riali (0,54 centi) de la 0,90 riali.Pretul motorinei pentru camioane a ramas nemodificat. Chiar si dupa majorare, pretul la benzina in Arabia Saudita este unul dintre cele mai mici din intreaga lume.De asemenea, Arabia Saudita a introdus luni o Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) de 5% pentru majoritatea bunurilor si serviciilor pentru a acoperi deficitul bugetar.La finele lunii trecute, printul mostenitor Mohammed bin Salman a anuntat ca data tinta pentru eliminarea deficitului bugetar a fost amanata pentru 2023 in loc de data initiala de 2020, pentru a reduce presiunile la adresa cresterii economice.