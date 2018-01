Emanuel Ungureanu: Mihai Lucan a fost ajutat de Florian Bodog, Emil Boc, Gheorghe Funar. Descoperim o tara coordonata de retele mafiote care cuprind medici, procurori, judecatori, oameni din SRI

"Am dus azi precizari foarte importante: el a fost ajutat in Cluj de Emil Boc. O sa vedeti o succesiune de hotarari de ale Consiliului Local Cluj care l-au ajutat pe Lucan. Boc a fost operat la clinica privata a lui Lucan. Credeti ca exista o chitanta in acest sens? Boc l-a numit pe Lucan consilier personal pe probleme de sanatate", a declarat Ungureanu la iesirea de la DIICOT.Deputatul USR a mai spus ca Lucan a fost ajutat si de actualul ministru al Sanatatii Florian Bodog pe cad acesta conducea spitalul judetean din Oradea. Ungureanu a spus ca Bodog ar fi nasul unei nepoate de-a lui Lucan."Vorbesc la Cluj despre trafic de organe din 2003. Credeti ca vreun sef de serviciu din Cluj nu stiu ca veneau italieni sau azeri sa faca transplant?", a spus Ungureanu, adaugand ca "descoperim o tara coordonata de retele de tip mafiot, care cuprind medici, procurori, judecatori, oameni din SRI, cu complicitatea altor doctori care stiu ca alti pacienti sunt directionati de la stat la privat, unde sunt jecmaniti de bani"."Fac apel la procurorul general: Romania e plina de lucani. Fac un apel sa mobilizeze parchetele judetene si sa vada cat de frecventa e aceasta practica a jafului banului public", a mai spus Ungureanu."In Cluj exista alti doctori care fac acelasi lucruri ca Lucan, poate ca nu cu lacomia lui Lucan... E un jaf generalizat in sanatate pe linia directionarii pacientilor spre clinici private de acesti dumnezei ai medicinei", a adaugat deputatul USR."Lucan lua mita si din aerul din institut: de la lifturile cumparate in institutie, bancomatul de cafea si mita venita prin societatea romana de boli genito-urinare", a mai spus Ungureanu, care a spus ca exista "sute de persoane care au platit sume impresionante ca sa fie pe o lista paralela pentru transplantul de rinichi.