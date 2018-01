Constanta: 150.000 de sticle cu aghiasma vor fi impartite credinciosilor de Boboteaza 

Arhiepiscopia Tomisului pregateste de Boboteaza 150.000 de sticle de aghiasma care vor fi impartite credinciosilor, dupa slujba care va avea loc sambata pe faleza din Constanta, in apropierea Cazinoului. De asemenea, care trase de boi si de magari, pe care se vor afla butoaie cu apa sfintita, vor merge prin oras, iar preotii care le vor insoti vor stropi credinciosii cu aghiasma, informeaza news.ro.

Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in prezent se lucreaza la etichetarea celor 150.000 de sticle de aghiasma, care vor fi impartite credinciosilor.

"Anul acesta, Boboteaza este fara ger, dar este cu apa multa si noi vrem ca aceasta sarbatoare sa o pregatim asa cum se cuvine. Ne-am pregatit cu 150.000 de sticle de aghiasma. Acum se eticheteaza si, sigur, vineri de dimineata, in Ajunul Bobotezei, vom incepe slujba imediat dupa ora cinci dimineata, ca la ora sapte sa fim in pridvorul Catedralei sa sfintim butoaiele cu aghiasma. Sunt pe drum inca patru butoaie mai mari decat toate pe care le avem ca sa putem sa sfintim apa o singura data pentru tot ce se va imbutelia", a declarat Arhiepiscopul Tomisului.

El a precizat ca si in acest an care trase de boi si de magari vor merge prin Constanta, iar preotii care le vor insoti ii vor stropi cu aghiasma pe credinciosi.

"Si in anul acesta vom avea traditionalul mers cu carele cu butoaie, care trase de boi si de magari. Sfintim si in ziua Bobotezei apa la malul marii, langa Cazino. Acolo va fi crucea cu sticlele de aghiasma pe care le vom duce pe 5 ianuarie, vineri in Ajunul Bobotezei si de unde vor primi credinciosii in ziua de Boboteaza sticlele cu aghiasma pentru acasa. De asemenea, carele cu boi vor duce aghiasma si prin oras, vor fi intampinate de credinciosi pe drum, preotii care vor insoti carele vor stropi cu agheasma pe credinciosii care vor veni", a explicat Arhiepiscopul Tomisului.

Slujba de sfintire a apelor pe faleza, in dreptul Cazinoului din Constanta, este programata sa inceapa sambata, in jurul orei 12.00. Dupa ceremonia religioasa, Inalt Prea Sfintitul Teodosie va arunca in mare trei cruci, iar aceastea vor fi aduse la mal de tineri care vor sari in apa, acestia urmand sa fie recompensati de catre Arhiepiscopie cu calendare si obiecte bisericesti.