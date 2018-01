Institutul Matei-Bals, nevoit sa trimita in alta parte cazurile care necesita ventilatie mecanica / Bodog promite ca vor fi scoase la concurs urgent posturile vacante de la terapie intensiva

"Sectia de Terapie Intensiva nu este inchisa. Este o informatie eronata. Sectia insa nu poate sa asigure ventilatie mecanica. Asigura asistarea oricarui pacient care este grav", a afirmat managerul Institutului.Potrivit acestuia, in cazul in care un pacient necesita ventilatie mecanica se va lua legatura cu alta sectie de Terapie Intensiva pentru a fi transferat.Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii, Florin Bodog a discutat cu Streinu-Cercel, care i-a spus ca sectia de Terapie Intesiva functioneaza, acordand servicii de urgenta pacientilor si ca doar cazurile care necesita ventilatie mecanica fiind sunt redirectionate.Potrivit sursei citate, Bodog a promis ca va acorda tot sprijinul insititutului pentru scoaterea de urgenta la concurs a locurilor vacante de medici in specialitatea terapie intensiva.De asemenea, Centrul Operativ de Urgenta al Ministerului Sanatatii va colabora in aceasta perioada cu Institutul Matei Bals pentru redirectionarea cu prioritate a pacientilor care necesita ventilatie mecanica, se mai spune in comunicat.