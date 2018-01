Casa de asigurari de sanatate: peste 60% din medicii de familie au semnat contractele pentru 2018

"Din pacate, unii lideri ai organizatiilor profesionale sugereaza ca pacientii medicilor de familie - varstnici cu multiple probleme de sanatate, copii, bolnavi cronici - au fost lasati sa sufere din cauza unor revendicari ale acestora, cu toate ca au fost rezolvate o mare parte din solicitarile care tin de CNAS, iar finantarea pentru medicina de familie inregistreaza cea mai mare crestere alaturi de asistenta medicala pentru specialitati clinice. Am incredere in profesionalismul medicilor de familie si am convingerea ca majoritatea acestora nu-si vor uita legamantul profesional si datoria fata de pacienti", arata presedintele CNAS, Laurentiu Teodor Mihai.