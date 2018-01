Deputatul Ungureanu, la DIICOT pentru declaratii despre Lucan / Reactia lui Ungureanu dupa ce Arsinel a sarit in apararea medicului: O obraznicie fara margini

Arsinel spusese ca nu crede ca acuzatiile de tentativa sunt adevarate. "Nu pot sa cred ca un om care s-a luptat o viata intreaga sa salveze oameni poate face un astfel de gest. In ceea ce priveste banii gasiti la domnul doctor, nu comentez", declarase, pentru Mediafax, actorul.Ungureanu a replicat spunand ca "Arsinel are un tupeu absolut incredibil""Dupa ce a primit in mod preferential un rinichi cadou de la mafiotul de Lucan, la fel de lacomul de bani Alexandru Arsinel are obraznicia fara margini sa ii batjocoreasca pe bolnavii calcati in picioare si jecmaniti de acest Mengele al medicinii romanesti.Intr-o declaratie publica de astazi (marti), Arsinel ii ia apararea celui care l-a favorizat in detrimentul altor bolnavi mai saraci care nu aveau statut de VIP. In opinia escrocului de Lucan actorul de comedie ar fi avut o importanta sociala mai mare ca alti suferinzi", scrie deputatul USR pe pagina sa de Facebook.Dosarul DIICOT in care este anchetat doctorul Mihai Lucan a pornit de la sesizarile lui Emanuel Ungureanu, un fost colaborator al lui Lucan, care afirma ca reputatul medic "face trafic de organe", potrivit Adevarul