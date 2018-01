Medicii de familie nu mai dau trimiteri si retete compensate incepand de miercuri. Presedintele SNMF: Pacientii au de suferit din cauza a ceea ce se intampla in sistemul medical

"Din pacate, nu avem motive sa renuntam protest. Vom continua sa consultam oamenii pro bono, cei mai multi dintre noi, insa ceilalti vor incasa consultatiile. Nu vom mai da trimiteri si retete compensate, asta este obligatia Casei de Asigurari. Nu stim cat vom continua acest protest, pentru ca nu depinde de noi. Deciziile sunt mai sus. Noi am incercat, am fost la discutii la Ministerul Sanatatii, dar totul a ramas la nivel de ¬se va...¬. ¬Se va...¬, dar nu se stie cand. Va dati seama ca nu ne-am dorit sa se ajunga aici, dar alta solutie nu avem. Intr-adevar, cei mai afectati sunt pacientii, dar sunt afectati prin ceea ce se intampla in sistemul medical in general, nu doar prin protestul nostru¬, a declarat Rodica Tanasescu pentru News.ro.Cateva sute de medici de familie, dar si pacienti au protestat in 15 noiembrie in Piata Victoriei, fata de subfinantarea asistentei medicale primare si fata de "imposibilitatea de practica optima a medicinii de familie", avertizand ca "sistemul va intra in colaps si va lasa milioane de pacienti fara ingrijirea medicala la care au dreptul in calitate de platitori de taxe si impozite". Actiunea de protest a fost organizata de "Coalitia Solidari pentru Sanatate", constituita la sfarsitul lunii octombrie si din care fac parte noua asociatii ale medicilor si pacientilor, intre care Societatea Nationala de Medicina Familiei, Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie si Salvati Copiii.Societatea Nationala de Medicina Familiei si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie spun ca nu s-a finalizat niciuna dintre problemele pentru care medicii de familie protesteaza de mai bine de o luna."Debirocratizarea este doar un deziderat, nimic din ce s-a propus pentru ca pacientilor sa le fie mai usor in sistem nu este nici macar inca la nivel de proiect. Finantarea asistentei medicale primare a fost tratata cu maruntisuri, suma alocata prin suplimentarea bugetului fiind nesemnificativa fata de nevoile reale ale cabinetelor pentru ca pacientii sa poata beneficia de servicii medicale de calitate. Dreptul la vacanta al medicilor de familie continua sa fie doar o promisiune, nefiind gasita o solutie. Suplimentarea fondurilor pentru buna functionare a centrelor de permanenta este inca doar o promisiune", afirma reprezentantii celor doua organizatii ale medicilor de familie.Ei spun ca in ultima perioada medicii au fost intimidati si amenintati de catre casele judetene de asigurari de sanatate, pentru a asigura depunerea unor "cereri fara valoare, neprevazute in contract si pentru semnarea actelor aditionale, care de ani de zile sunt semnate retroactiv, fara ca pana acum aceste proceduri sa fi fost clamate ca ilegale"."Este hilar sa ameninti ca medicii de familie vor fi imediat inlocuiti, in conditiile crizei grave de personal si a incapacitatii caselor de a asigura macar medici inlocuitori. In aceste conditii continuam sa fim indreptatiti sa ne cerem drepturile si sa refuzam semnarea actelor aditionale. Medicii de familie nu vor mai acorda servicii medicale decontate de casele de asigurari pana cand solicitarile lor vor fi luate in seama", mai arata reprezentantii celor doua organizatii ale medicilor de familie.