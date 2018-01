Dependenta de jocuri va figura pe lista tulburarilor psihice a Organizatiei Mondiale a Sanatatii

In versiunea beta a celei de-a unsprezecea editii actualizate a Clasificarii Internationale a Bolilor si Problemelor de Sanatate (ICD-11), dependenta de jocuri a fost inclusa in categoria "tulburarilor mintale, comportamentale si de neurodezvoltare". Proiectul descrie aceasta tulburare drept un model de comportament persistent sau recurent, atat de sever incat are nevoie de "prioritate fata de alte interese".Unele tari au identificat deja aceasta tulburare drept o problema majora de sanatate publica. Mai multe dintre acestea, inclusiv Marea Britanie, dispun de clinici private care se ocupa de tratarea acestei dependente.Acest ghid contine coduri pentru afectiuni, semne si simptome si este utilizat de medici si cercetatori pentru urmarirea si diagnosticarea bolilor. Astfel, simptomele dependentei de jocuri sunt urmatoarele: controlul nefast al jocurilor (frecventa, intensitate, durata), prioritate crescuta acodata jocurilor, continuarea practicarii in ciuda consecintelor negative.Multe tari se confrunta cu aceasta problema. Guvernul din Coreea de Sud a introdus o lege care interzice accesul copiilor sub 16 ani la jocurile online intre miezul noptii si ora 06:00. In Japonia, jucatorii sunt avertizati daca petrec mai mult de o anumita perioada de timp lunar jucandu-se, iar in China, Tencent a limitat orele in care copiii au acces la cele mai populare jocuri.Ultima versiune a ICD a fost finalizata in 1992, urmand ca noua versiune sa fie publicata in 2018.