Sase raniti dupa ce doua masini s-au ciocnit pe Valea Oltului. Traficul este ingreunat

Sase persoane au fost ranite, una fiind in coma, dupa ce doua masini s-au ciocnit, marti, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in judetul Sibiu, traficul in zona accidentului fiind ingreunat, relateaza News.ro.





Potrivit politistilor din Sibiu sase persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc pe Valea Oltului, in zona localitatii Lazaret.





Evenimentul s-a produs dupa ce soferul unei masini care circula catre Sibiu, pe fondul vitezei neadaptate in curba la dreapta, a patruns pe contrasens in coliziune cu un autoturism condus regulamentar din sens opus. Patru dintre raniti sunt din masina care a provocat accidentul.





La randul lor, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au precizat ca una dintre victime este in coma, celalalte fiind ranite cu diferite fracturi si traumatisme.





Din cauza accidentului, traficul in zona este ingreunat, la fata locului fiind mai multe echipaje de Politie.