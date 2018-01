Aglomeratie pe A1, la intrarea in Bucuresti

Pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, la intrarea in Bucuresti dinspre Pitesti, se circula in coloana, informeaza Centrul Infotrafic.

La ora 15:30, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti valorile de trafic sunt crescute iar la intrarea in Bucuresti dinspre Pitesti se circula in coloana.

Politistii ii sfatuiesc pe conducatorii auto sa mareasca distanta in mers, iar in cazul in care incheie coloanele sa puna in functiune luminile de avarie, pentru a-i atentiona pe cei ce se apropie din spate sa franeze din timp.