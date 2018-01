Aproximativ 20 de persoane cazate la o pensiune din Alba Iulia, la spital cu toxiinfectii alimentare

Aproximativ 20 de persoane cazate la o pensiune din Alba Iulia au ajuns la spital in primele zile ale noului an, avand simptome de toxiinfectie alimentara, cel mai probabil din cauza mancarii de la petrecerea din noaptea de Revelion, scrie News.ro. Directia de Sanatate Publica Alba a deschis o ancheta in acest caz si a prelevat probe din mancarea servita la petrecerea la care au luat parte aproape 250 de oameni.





Primele persoane au ajuns la spital chiar in noaptea de Revelion, fiind transportate cu ambulantele dupa ce li s-a facut rau, acuzand dureri de stomac, greturi si varsaturi, iar ulterior, in primele zile ale anului 2018, alte persoane au avut nevoie de asistenta medicala, avand aceleasi simptome.





In total, potrivit medicilor de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Alba, aproximativ 20 de persoane din cele care au petrecut in pensiunea respectiva au avut nevoie de ingrijiri medicale, insa niciun pacient nu a ramas internat.





Directorul Directiei de Sanatate Publica Alba, Alexandru Sinea, a declarat, marti, ca institutia a deschis o ancheta in acest caz si a prelevat probe din mancarea servita la petrecere, iar rezultatele vor fi anuntate in urmatoarele zile. In paralel, fac verificari si OPC Alba si Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.





Surse din cadrul anchetei au declarat, marti, ca numarul persoanelor care s-au imbolnavit dupa petrecerea de Revelion de la pensiunea din Alba Iulia ar putea fi mult mai mare, insa multi dintre pacientii cu forme usoare au ales sa se trateze acasa si nu au mers la spital.