VIDEO Bataie cu scaune in noaptea de Revelion la un restaurant din Valcea. Mai multe persoane au fost ranite

Incidentul a avut loc in noaptea dintre ani, in jurul orei 04.00, atunci cand, nemultumiti de muzica pregatita de organizatori, cativa participanti au inceput sa devina recalcitranti si s-au luat la bataie. Martorii spun ca in restaurant s-au impartit scaune in cap, pumni si picioare, iar apoi scandalul s-a mutat afara, in curtea hotelului, pana in momentul in care au intervenit mascatii de la Jandarmeria Valcea, care au aplanat conflictul."Totul era in regula pana cand, la un moment dat, unii participanti au fost nemultumiti de muzica. Ei au cerut sa fie schimbata muzica si au mers de mai multe ori la cei care se ocupau de partea muzicala. Ulterior, la masa nemultumitilor s-a dus unul dintre organizatori, iar atunci a inceput scandalul. Au inceput sa se bata, sa-si dea scaune in cap, sa-si imparta pumni si picioare. Mai mult, au aruncat cu paharele si cu vesela de pe masa, iar unul dintre paharele aruncate a nimerit o fetita in picior. A fost un dezastru, iar cand au venit mascatii, mare parte din oamenii care au participat la Revelion au plecat acasa", a declarat unul dintre martorii incidentului pentru sursa citata.Potrivit ultimelor informatii, persoanele care au inceput scandalul au fost nemultumite pentru ca DJ-ul a refuzat sa le puna manele.Politistii au ridicat deja inregistrarile video, iar la Politia Municipala s-au depus plangeri penale impotriva batausilor.