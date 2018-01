Curtea Constitutionala decide daca il suspenda pe Igor Dodon din functia de presedinte al Republicii Moldova

Un grup de deputati din Comisia juridica, numiri si imunitati a Parlamentului a depus o sesizare la Curtea Constitutionala privind constatarea circumstantelor ce justifica instituirea interimatului functiei de presedinte al R. Moldova pentru numirea noilor membri ai Guvernului.Igor Dodon a mai fost suspendat din functie in procedura de numire a ministrului Apararii, Eugen Sturza, candidatura caruia a fost respinsa de catre seful statului in doua randuri. Interimatul temporar a fost exercitat de catrel Andrian Candu, care a semnat decretul de numire al lui Eugen Sturza in functia de ministru al Apararii.