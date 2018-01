UPDATE Cod galben de ceata in sapte judete

Fenomenul afecteaza in judetul Galati zonele localitatilor: Balasesti, Brahasesti, Buciumeni, Ghidigeni, Gohor, Nicoresti, Poiana, Priponesti, Tepu.In judetul Iasi este ceata densa in localitatile: Pascani, Podu Iloaiei, Targu Frumos, Alexandru I. Cuza, Bals, Baltati, Braesti, Butea, Ciohorani, Ciortesti, Ciurea, Costesti, Cotnari, Cristesti, Cucuteni, Dagata, Dobrovat, Draguseni, Dumesti, Grajduri, Halaucesti, Harmanesti, Helesteni, Horlesti, Ion Neculce, Ipatele, Lespezi, Madarjac, Mircesti, Mironeasa, Miroslovesti, Mogosesti, Mogosesti-Siret, Motca, Oteleni, Popesti, Rachiteni, Ruginoasa, Scanteia, Scheia, Schitu Duca, Scobinti, Sinesti, Siretel, Stolniceni-Prajescu, Strunga, Tansa, Tatarusi, Tibana, Tibanesti, Todiresti, Valea Seaca, Vanatori, Voinesti, Lungani;In judetul Neamt este ceata in localitatile: Piatra-Neamt, Cracaoani, Garcina, Negresti, Piatra Soimului, Tupilati, Alexandru cel Bun.Judetul Vaslui este afectat de ceata in zonele: Barlad, Vaslui, Albesti, Alexandru Vlahuta, Bacani, Bacesti, Balteni, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Botesti, Ciocani, Codaesti, Coroiesti, Costesti, Cozmesti, Danesti, Deleni, Delesti, Dragomiresti, Dumesti, Feresti, Garceni, Gherghesti, Grivita, Iana, Ibanesti, Ivanesti, Ivesti, Laza, Lipovat, Miclesti, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Negresti, Oltenesti, Osesti, Perieni, Pochidia, Pogana, Pogonesti, Poienesti, Puiesti, Pungesti, Puscasi, Rafaila, Rebricea, Rosiesti, Solesti, Stefan cel Mare, Tacuta, Tanacu, Tatarani, Todiresti, Tutova, Valeni, Viisoara, Voinesti, Vulturesti, Zapodeni, Zorleni.Ceata densa este si in judetul Bacau, in zona joasa si in localitatile: Targu Ocna, Oituz, Pargaresti.