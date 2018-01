Primul protest al anului in Piata Victoriei: 300 de manifestanti au cerut retragerea legilor justitiei

Protestul, intitulat "Bucurestiul va zice NU", a fost anuntat pe Facebook: "Sa dansam si sa ne distram, ca niste oameni liberi care suntem. Si sa le spunem sa se care".Un protest de amploare este anuntat in Capitala pentru sambata, 20 ianuarie, in Piata Universitatii, fiind chemati manifestanti din tata tara, actiunea fiind intitulata "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre"."Sambata, 20 ianuarie, incurajam lumea din intreaga tara sa se alature protestelor din Bucuresti. Nu este nevoie sa iesim de multe ori in strada. Este nevoie sa iesim multi, o data. Propunem un mars Piata Universitatii - Piata Unirii - Fantani - Parlament, cu vizite la institutiile confiscate de catre majoritatea parlamentara (Avocatul Poporului, CCR, CNA)", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.