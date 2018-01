Vremea ramane calda la inceput de an in majoritatea zonelor tarii. Ninsoare si temperaturi negative doar la munte

In Muntenia, spre finalul celor doua saptamani, vremea va intra din nou intr-un proces de racire, iar media maximelor va fi de 5-6 grade, caracterizand in continuare o vreme mai calda decat in mod normal la aceasta data. "In timpul noptilor, temperaturile medii nu vor avea variatii importante, incadrandu-se intre -1 si 1 grad, cu cele mai coborate valori in jurul datei de 6 ianuarie. Prin urmare, atat in timpul noptilor, cat si ziua, temperaturile vor caracteriza o vreme calda pentru prima jumatate a lunii ianuarie. Sub aspectul precipitatiilor, probabilitatea va fi mai ridicata in intervalul 2-4 ianuarie, precum si dupa mijlocul celei de-a doua saptamani. In rest, posibilitatea aparitiei precipitatiilor va fi nesemnificativa", precizeaza ANM.In Oltenia, valorile termice diurne vor scadea de la o valoare medie de 11 grade in prima zi spre 6-7 grade intre 2 si 6 ianuarie, apoi pe 7 si 8 ianuarie vremea va deveni din nou calda, cu o medie de 9 grade a temperaturilor maxime. "Va urma un proces de racire, care va determina scaderea spre 5-6 grade, in medie, a temperaturilor maxime spre finalul celei de a doua saptamani de prognoza. Regimul termic nocturn nu va avea variatii semnificative pe parcursul celor doua saptamani de prognoza si va fi caracterizat de valori medii alte temperaturilor minime situate, in general, intre -2 si 2 grade, cu cele mai scazute valori in jurul datei de 6 ianuarie. Din punct de vedere al precipitatiilor, posibilitatea de aparitie va fi foarte redusa in intervalul 5-8 ianuarie, dar in celelalte zile va fi mai mare, cu precadere in jurul datelor de 2, 10 si 11 ianuarie, cand precipitatiile se pot semnala pe arii mai extinse", anunta meteorologii.La munte, in primele 5 zile ale intervalului vremea se va raci, astfel ca temperaturile medii vor ajunge sa fie negative si in timpul zilei. Noaptea, la altitudini mari, valorile termice se vor apropia de pragul gerului (-10 grade). Vor urma 3 zile in care vremea se va incalzi accentuat, apoi va debuta un nou proces de racire, care va dura pana in jurul datei de 11 ianuarie. In ultimele zile ale intervalului de prognoza nu vor fi variatii termice semnificative de la o zi la alta. In timpul zilei temperaturile se vor situa in jurul valorii de 0 grade, iar minimele medii ale noptii vor fi cuprinse in general, intre -10 si -5 grade. In ansamblu, vremea va fi mai calda decat in mod normal pe tot parcursul intervalului analizat. Cele mai ridicate sanse de aparitie a precipitatiilor, predominant sub forma de ninsoare, vor fi in intervalele de 2 - 5 si 9 - 14 ianuarie.In Banat, vremea va fi deosebit de calda in prima zi a intervalului 1-14 ianuarie, cand media regionala a temperaturilor maxime va fi de 11-12 grade. "Se va raci treptat in zilele urmatoare, astfel incat, pe 3 si 4 ianuarie, media termica diurna va fi de 5-6 grade. Ulterior, un nou proces de incalzire va determina, pe 7 - 8 ianuarie, temperaturi maxime de 12-13 grade, iar apoi regimul termic va marca o scadere, spre valori medii de aproximativ 6 grade, intre 11 si 14 ianuarie. Regimul termic nocturn nu va avea variatii importante in prima saptamana de prognoza, cand temperaturile minime se vor situa intre 0 si 2 grade, apoi acestea vor creste, spre 3 grade intre 8 si 10 ianuarie. Iar ultimele zile ale prognozei vor fi caracterizate de o tendinta de scadere, spre valori medii situate in jurul a 0 grade, pe 13 si 14 ianuarie. Se vor semnala precipitatii la nivel local in intervalul 1 - 4 ianuarie, insa la mijlocul acestui interval acestea vor fi mai importante cantitativ. Ulterior, probabilitatea pentru precipitatii va creste abia dupa data de 9 ianuarie, insa acestea vor fi pe ariii restranse si in general slabe cantitativ", arata ANM.Intervalul de prognoza va debuta cu un proces de racire a vremii, in Crisana, care va determina o scadere a mediei temperaturilor maxime la scara intregii regiuni, de la aproximativ 11 grade in prima zi, spre 4-5 grade intre 3 si 5 ianuarie, cand regimul termic va deveni apropiat de cel normal pentru prima decada a lunii. "Apoi temperatura medie diurna va creste din nou, spre 11-13 grade in intervalul 6 - 9 ianuarie, pentru ca ulterior sa scada treptat, pana la 6 grade in intervalul 11 - 14 ianuarie. Temperaturile minime vor marca o scadere, de la 3 grade in primele doua nopti, spre -1 grad in jurul datei de 5 ianuarie, apoi vor creste din nou, pana la 2-3 grade intre 8 si 10 ianuarie. Ultimele zile vor fi caracaterizate de o noua scadere a regimului termic nocturn, astfel incat, la finalul intervalului de prognoza, se prognozeaza din nou o medie regionala de -2...-1 grad. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in intervalele 1 - 4 ianaurie si 9 - 14 ianuarie, dar acestea se vor semnala pe arii mai extinse si vor fi mai importante cantitativ in jurul datei de 2 ianuarie", potrivit meteorologilor.in Transilvania, in primele trei zile ale prognozei regimul termic diurn va marca o scadere, de la o valoare medie de 9 grade in prima zi, pana la 3-4 grade in intervalul 3 - 5 ianuarie. Apoi temperaturile maxime vor fi in crestere, din nou spre 9 grade in 7 ianuarie, data dupa care vremea se va raci usor de la o zi la alta, astfel incat media regionala a maximelor in intervalul 11 - 14 ianuarie va fi de 4 grade. "Temperaturile minime la scara intregii regiuni nu vor avea o variatie semnifiicativa pe parcursul celor doua saptamani de prognoza, iar media lor se va situa in jurul a 0 grade in primele trei zile ale intervalului, apoi se va situa intre -4 si -2 grade, cu cele mai scazute valori pe 6 si 7 ianuarie si, din nou, pe 13 si 14 ianuarie. Probabilitatea pentru precipitatii la nivel local va fi mai ridicata in intervalele 2-4 si 10 - 14 ianuarie, dar numai in jurul datei de 2 ianuarie acestea pot fi mai importante cantitativ", potrivit meteorologilor.In Maramures, in primele zile ale intervalului de prognoza se va desfasura un proces de racire treptata a vremii, astfel incat temperaturile maxime vor scadea, in medie regionala, de la 8-9 grade la inceput, spre 3 grade pe 4 - 5 ianuarie. "Apoi, regimul termic va marca o crestere, iar maximele vor atinge 9-10 grade pe 7 - 8 ianuarie. Ulterior, vremea se va raci din noul treptat, iar in ultimele zile ale celei de a doua saptamani de prognoza media maximelor diurne va fi de 4...5 grade. In ceea ce priveste evolutia temperaturilor minime, acestea se vor mentine in jurul unei valori medii de 1...2 grade in primele nopti, apoi vor scadea spre - 2 grade la sfarsitul primei saptamani. In a doua saptamana regimul termic nocturn va fi caracterizat prin valori de -2...0 grade, in medie. Vor fi precipitatii aproape in fiecare zi a intervalului de prognoza, exceptand intervalul 5 - 9 ianuarie, cand probabilitatea pentru precipitatii va fi redusa. Cantitati mai importante de apa se pot consemna in jurul datei de 2 ianuarie", mai arata ANM.In prima zi a intervalului, vremea va fi deosebit de calda, in Moldova, cu temperaturi medii maxime la nivel de regiune de 9-11 grade, apoi pana in 5 ianuarie vremea se va raci, insa valorile termice se vor mentine peste mediile multianuale. "La finalul acestei perioade, temperaturile medii diurne vor fi de 4...6 grade, iar cele minime medii se vor situa intre -3 si -1 grad. In urmatoarele 2 zile vremea se va incalzi accentuat, media maximelor diurne se va apropia din nou de 9...10 grade, iar a minimelor nocturne va fi usor negativa. In ultima parte a intervalului vremea se va raci treptat, apoi nu vor fi variatii insemnate de la o zi la alta. Temperaturile din timpul zilei vor ajunge la 2 si 6 grade, iar noaptea se vor situa intre -4 si 0 grade, caracterizand o vreme relativ calda pentru a doua decada a lunii ianuarie. Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata in intervalul 2 - 4 ianuarie, in special pe data de 2-3 ianuarie, cand se pot inregistra cantitati mai importante, precum si dupa data de 8 ianuarie", potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.In Dobrogea, vremea va fi calda la inceputul intervalului, cand se vor inregistra temperaturi maxime situate, in medie, in jurul valorii de 10 grade. "Apoi regimul termic diurn va marca o scadere si va fi caracterizat prin valori de 7...8 grade in intervalul 3 - 6 ianuarie. Ulterior, vremea se va incalzi usor, iar in jurul datei de 7 - 8 ianuarie se vor atinge temperaturi maxime de 9-10 grade. In ultimele zile ale intervalului de prognoza, temperaturile diurne vor scadea, din nou, spre medii de 6-7 grade. Temperaturile nocturne nu vor avea variatii importante pe parcursul celor 2 saptamani de prognoza si se vor situa, in general, intre 0 si 4 grade, cu cele mai scazute valori in jurul datei de 6 ianuarie si cele mai ridicate pe 3, 9 si 10 ianuarie. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata intre 2 si 4 ianuarie, dar si intre 9 si 13 ianuarie, insa acestea se vor semnala pe arii mai extinse in jurul datei de 3 ianuarie. In celelalte zile, conditiile pentru precipitatii vor fi reduse", arata meteorologii.