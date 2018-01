Mihai Lucan, intrebat de unde avea cei 5.000 de euro gasiti asupra lui la audieri: Am 70 de ani, am operat peste 75.000 de bolnavi

Profesorul Mihai Lucan s-a prezentat luni dimineata la Sectia 17 Politie din Bucuresti, unde este obligat sa mearga de doua ori pe saptamana, in cadrul controlului judiciar.El a fost intrebat de jurnalisti si despre suma de 5.000 de euro care i-ar fi cazut din buzunar la audieri, raspunzand ca nu avea de ce sa tina banii in buzunar si ca ii avea intr-un rucsac pe care l-a predat anchetatorilor."Pai de ce sa tin 5.000 de euro in buzunar? Ii aveam intr-un rucsac pe care l-am dat anchetatorilor", a spus profesorul Mihai Lucan.Chestionat de unde avea o suma atat de mare, el a raspuns: "Am 70 de ani, am operat peste 75.000 de bolnavi, am o clinica privata".Intrebat cum isi explica faptul ca ii sunt aduse atat de multe acuzatii, Lucan a spus: "Asta este si intrebarea mea".Profesorul Lucan a vorbit, luni, si despre noile acuzatii, cele de tentativa de omor, aduse de procurorii DIICOT dupa ce ar fi sectionat intentionat artera renala a unui pacient in timpul unui transplant, pentru a compromite un alt doctor."Sa ma anuntati atunci cand o sa il omor si pe Papa. (...) La fiecare transplant tai cate o artera renala, inseamna ca la fiecare transplant am facut o tentativa de omor? Anchetatorii nu au experienta in domeniu. (...) De ce trebuie toate sa fie facute de mine? Pentru ca transplantul asta nu a fost facut de mine", a declarat fostul sef al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj.El a spus ca acel transplant la care se face referire nu a fost facut de el, ci de medicul Mihai Suciu, cel care ii si aduce acuzatiile, si ca a fost primul transpalnt realizat de acesta. "S-a speriat, cred, in operatie. O fi vazut ceva cu care nu era obisnuit. Era primul transplant pe care l-a facut", a afirmat Mihai Lucan.Procurorii au inceput urmarirea penala in rem pentru tentativa la infractiunea de omor, dupa ce colegii l-au acuzat pe medicul Mihai Lucan ca, in martie 2017, ar fi taiat intentionat artera renala a unui pacient, in timpul operatiei, astfel incat sa il compromita pe medicul care coordona interventia, potrivit stirileprotv.ro."Am inceput sa imi pun intrebari. Au fost putine transplanturi si taman la mine a fost. Eu am sangerat in timpul operatiei si am vrut sa stiu mai multe. Familia mea a fost socata. Eu, ca om terminal cu multe suferinte, sunt mai antrenat: ori ca fusese neglijenta, ori ca fusese criminala, dar totusi, cum se poate ajunge aici?", a declarat pacientul.Medicii si asistentele care erau in sala au spus ca incidentul nu avea cum sa se produca altfel, din moment ce rinichiul fusese verificat si testat inainte sa ajunga in mana lui Lucan.De asemenea, in rechizitoriu este mentionat: "Pentru a-l pune intr-o situatie dificila pe medicul Suciu, cu care se afla intr-o stare de vadita adversitate, pretextand ca doreste sa participe, in mod direct, la operatiunea ce presupunea pregatirea grefei renale, in pofida faptului ca de o mare perioada de timp nu mai facuse acest lucru, Mihai Lucan a manipulat de o asa maniera instrumentarul chirurgical, practicand o incizie asupra sinusului arterei renale, intr-o zona care nu era vizibila, dupa care l-a pus la dispozitia membrilor echipei de chirurgi condusa de catre Suciu, parasind la scurt timp sediul¬.In 21 decembrie, Mihai Lucan, fiul acestuia, directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, Dan Emil Fofiu - Sanpatreanu si directorul economic Sanda Rodica Baciu au fost retinuti pentru 24 de ore de catre procurorii DIICOT, pentru delapidare si constituirea unui grup infractional organizat. In 22 decembrie, magistratii Tribunalului Bucuresti au respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a fostului sef al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj si a fiului acestuia, hotarand sa fie plasati sub control judiciar.Conform procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privata fara acte, consumabilele necesare find achitate tot de institut. Astfel au fost tratati 159 de pacienti, findu-le percepute sume cuprinse intre 3.000 si 6.700 euro/interventie.Zeci de plangeri privind decontari ilegale si defavorizarea unor pacienti de catre medicul urolog Mihai Lucan au fost facute de pacienti, dar si de medici de la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, a declarat fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu, precizand ca, dupa trimiterea Corpului de control la institutut, in cele sapte luni de mandat, "din fiecare plangere iesea cate un dosar care era trimis organelor de control". Voiculescu mai spunea ca medicii, colegi ai profesorului Mihai Lucan, nu au facut dezvaluiri despre ilegalitatile comise de acesta, pentru ca riscau sa isi piarda functiile, existand chiar o situatie in care un medic care a pus la indoiala autoritatea lui Lucan a fost lovit, amenintat si i-au fost sabotate operatiile.