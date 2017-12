Mii de romani s-au adunat in pietele din centrul oraselor pentru a sarbatori trecerea in 2018

Mii de romani s-au adunat in pietele din centrul oraselor pentru a sarbatori trecerea in anul 2018, asistand la concerte si la focul de artificii pregatit pentru miezul noptii, relateaza News.ro.





In Bucuresti, mii de oameni, care au plecat de acasa cu pahare si cu sampanie, participa la cele doua petreceri in aer liber organizate in Piata George Enescu si in Parcul Titan.





Hit Revelion 2018 ii aduce pe scena din Piata George Enescu pe Carla's Dreams, Loredana, Voltaj, Delia sau Andra.





Petrecerea, organizata de Primaria Capitalei, a inceput la ora 19.00 si va dura sase ore, timp in care peste 100 de hituri romanesti sunt cantate live de artisti cunoscuti ai industriei muzicale din Romania, intre care Loredana, Delia, Andra, Voltaj si Holograf. De la miezul noptii si pana la ora 01.00, pe scena se va afla Carla's Dreams.





Primaria Capitalei promite sase ore de muzica live si peste o suta de hituri, dar si momente de balet, artificii, efecte de lumina si "o atmosfera specifica marilor spectacole de pe Broadway¬. Spectacolul este prezentat de Ionela Nastase si CRBL.





Pentru show a fost pregatita o scenografie elaborata, o scena cameleon si o avant-scena plasata in mijlocul multimii.





O alta petrecere are loc incepand cu ora 19.30 in Parcul Titan, cu acces din strada Liviu Rebreanu. Denumit "100 si La multi ani!¬, spectacolul dedicat Revelionului a fost gandit ca un "periplu cultural-artistic prin istoria Romaniei din ultimii 100 de ani".





Evenimentul a fost deschis in sunet de tulnice si va dura cinci ore, in care vor fi promovate cele mai frumoase locuri si momente reprezentative ale ultimilor 100 de ani din Romania. Pe scena urca artisti si trupe precum Cornelia Tihon & Taraful Daniel Badoi, Crina Matei & Band, Cobzality, Omul cu Sobolani, Noaptea tarziu, La Familia si Bosquito.





Trecerea in noul an va fi anuntata prin sunet de fanfara, marcand astfel intrarea in anul 2018, in care celebram Centenarul Marii Uniri. Din spectacol vor face parte si focuri de artificii cu durata de opt minute, iar evenimentul va fi incheiat de trupa Voltaj.





Si in alte orase mii de oameni au iesit in pietele centrale pentru a sarbatori trecerea in noul an.





La Constanta, petrecerea are loc in Piata Ovidiu, unde sunt programate concerte sustinute de Vita de Vie sau de Spitalul de Urgenta, dar si un spectacol de artificii si un show de lasere.





Spectacolul de Revelion va incepe la ora 22.00. De la ora 23.25, pe scena va urca artistul basarabean Mihail. Numaratoarea inversa va incepe la ora 23.55, odata cu un show de lasere si proiectii pe cladirea Muzeului de Istorie si Arheologie Constanta. Focul de artificii programat pentru miezul noptii va fi lansat din parcarea de pe strada Lebedei din Constanta, iar timp de zece minute spectactorii vor putea urmari un show de lumina si culoare.





Dupa miezul noptii, pe scena din Piata Ovidiu urca trupa Spitalul de Urgenta alaturi de Dan Helciug, aceasta urmand sa cante pana in jurul orei 01.00.





La Buzau, autoritatile au pregatit pentru noaptea de Revelion un concert in Piata Daciei. Cap de afis va fi Andra, care va canta la miezul noptii timp de 30 de minute. Spectacolul din Piata Daciei este prezentat de Catalin Maruta.





Revelion in aer liber este si la Slobozia, pe scena amplasata in Piata Unirii, pe care vor urca artisti locali, dar si interpretul de muzica pop Randi. Spectacolul incepe la ora 22.00, iar trecerea dintre ani va fi marcata printr-un foc de artificii.





La Timisoara, petrecerea are loc pe scena amplasata in Piata Victoriei, pe platoul din fata Operei Nationale Romane, si incepe la ora 21.30, iar invitat special este artistul Lou Bega, care a devenit cunoscut datorita piesei ¬Mambo no.5¬. Pe scena vor mai urca Feli Donose, Alexandra Mitroi si trupa Cargo. Numaratoarea inversa catre anul 2018 se va incheia cu un foc de artificii.





La Arad, mii de oameni sunt asteptati in Piata Revolutiei pentru a sarbatori trecerea in 2018, municipalitatea pregatind un spectacol cu tematica retro, in cadrul caruia vor concerta, pe langa formatii locale, si legendara trupa germana Saragossa Band, care a avut succes international in urma cu 40 de ani. In deschiderea concertului formatiei vor urca pe scena, de la ora 22.00, artisti locali. Petrecerea va mai cuprinde un show de artificii, in momentul trecerii in noul an.





La Alba Iulia, administratia locala a pregatit un spectacol pirotehnic special in cadrul caruia focurile de artificii vor fi sincronizate pe muzica, acesta urmand sa se desfasoare in zona istorica a orasului, insa va fi vizibil din aproape toate cartierele. Spectacolul pirotehnic se va numi "Revelion Romania Epic¬ si va fi "piro-muzical¬, cu minimum trei puncte de tragere sincronizate, cu efecte simetrice, pe muzica personalizata special pentru acest eveniment.





La Sibiu, Primaria a pregatit un program artistic in Piata Mare a orasului. Pe scena vor urca Inna, Smiley, Rita si trupa sibiana Domino. Spectacolul incepe la ora 21.30 cu un concert sustinut de Rita, urmata de Domino. Putin dupa ora 23.00 va urca pe scena Smiley, care va incinge atmosfera pana inainte de miezul noptii. Trecerea in Anul Nou va fi marcata de un spectacol de artificii insotit de muzica, iar la 00.15 va urca pe scena Inna.





Directia 5 si trupa Maxim sunt printre artistii care vor canta de Revelion in municipiul Craiova. Spectacolul are loc in fata Universitatii, iar din cadrul show-ului nu vor lipsi momentele coregrafice si focul de artificii. Pe scena vor urca Directia 5, Morris, Dana Torop si trupa Maxim.





Primaria Slatina organizeaza, de asemenea, Revelionul cu concerte, focuri de artificii si lasere. Spectacolul incepe de la ora 21.45, cand pe scena vor urca Maximilian, apoi Lora, iar de la 23.15 va canta trupa Bere Gratis, care va concerta pana la miezul noptii, cand vor avea loc focuri de artificii si un spectacol de lasere.





La Iasi, petrecerea de Revelion are loc in Piata Palatului Culturii si vor urca pe scena Dya, Mihai Margineanu, Ovidiu Lipan Tandarica, Rona Hartner si Fanfara 10 Prajini. La miezul noptii este programat traditionalul foc de artificii, a carui durata estimata este de aproximativ 15 minute. In total, vor fi 1.500 de lovituri, care vor ajunge la o inaltime de pana la 130 de metri. Capul de afis al spectacolului este Faydee, cantaret si compozitor de muzica R&B, dance si pop. Artistul este de origine libaneza, dar traieste in Australia.





Si la Piatra Neamt va avea loc un spectacol de Revelion, pe platoul de la Curtea Domneasca, incepand cu ora 22.00. De asemenea, la Botosani este organizat Revelionul in strada, care incepe la ora 21.00, iar timp de mai bine de trei ore pe scena vor urca mai multi artisti, printre care Ami, Fly Project si Matteo. Municipalitatea a pregatit la miezul noptii un foc de artificii.





Numerosi artisti de muzica populara vor concerta la Revelionul organizat de Primaria Suceava in parcarea de la Iulius Mall. Spectacolul incepe la ora 21.00. La miezul noptii este programat un foc de artificii, dupa care va urma un concert sustinut de Anda Adam.





La Focsani, cap de afis la Revelionul in strada va fi, asa cum a fost si la ultimele revelioane, o trupa internationala. Chiar la miezul noptii, pe scena din Piata Unirii din Focsani se va afla trupa La Bouche, in voga in anii 90, cind hiturile lor rasunau peste tot. Petrecerea dintre ani a inceput dupa ora 19.00.





La Galati, petrecerea de Revelion incepe la ora 22.00, pe platoul din fata Salii Sportului, iar pe scena vor urca Grasu XXL si Alex Velea. In intervalul orar 00:00-00:15 va avea loc un spectacol pirotehnic.