Turisti blocati pe platoul Bucegi:  Oamenii vor fi coborati pe jos pana la Piatra Arsa, de unde vor fi preluati de masini

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dambovita, Eduard Telea, a declarat pentru News.ro ca aproximativ 18 de copii se afla printre turistii ramasi blocati la peste 2000 de metri altitudine, in Masivul Bucegi, datele fiind furnizate de catre cei care au sunat la 112.

Cei aproape 150 de turisti vor fi coborati pe jos, pana la Piatra Arsa, de unde vor fi preluati de autobuze, microbuze si autoturisme de teren ale Jandarmeriei si ISU din judetele Dambovita, Prahova si Arges, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Dambovita, Ciprian Vataselu.

El a precizat ca primul grup, format din 40 de oameni, a inceput deja coborarea.





Ciprian Vataselu a mai spus ca de la Piatra Arsa turistii vor fi transportati cu microbuze si masini de teren pe drumul judetean DJ 714 spre Moroeni si de acolo in statiunea Busteni, de unde au urcat cu telecabina pe munte.





Lucratorii de la drumuri au fost solicitati sa intervina pentru a curata drumul pe o distanta cat mai mare, in zona Piatra Arsa, astfel incat autovehiculele care ii vor prelua pe turisti sa poata urca cat mai mult.





Mii de turisti petrec vacanta de Revelion in statiunile de pe Valea Prahovei, unde este zapada pe munte, la altitudini mari si pe partii, fiind puse in functiune tunurile pentru zapada artificiala.