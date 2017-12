Planurile cadru pentru liceu au fost puse in dezbatere publica. Cum arata cele mai curajoase schimbari vizate de Ministerul Educatiei, dar si ce parere au expertii

Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si Institutul de Stiinte ale Educatiei (ISE) au lansat in dezbatere publica, pe 29 decembrie, trei variante privind planurile-cadru pentru invatamantul liceal, filiera teoretica. Doar a treia varianta ofera o mai mare libertate scolii, trunchiul comun fiind de 61%, iar curriculumul la decizia scolii fiind de 39%. Nu este nimic la alegerea elevului, iar schimbarile majore pe care le-ar propune cea mai curajoasa dintre cele trei variante sunt eliminarea unei ore de Fizica, eliminarea Limbii moderne 2 la profilul real, la clasele a XI-a si a XII-a, introducerea in Trunchiul comun a unei ore de Educatia vizuala, la clasele a IX-a si a X-a, respectiv Educatie artistica la clasele a XI-a si a XII-a, suplimentarea numarului de ore de Educatie fizica, precum si introducerea orelor de Consiliere. Acestea ar fi cateva dintre modificari, dar si mai mult timp pentru studierea materiilor optionale.

Potrivit Ministerului Educatiei, toate cele trei variante supuse consultarii urmaresc eliminarea unor incoerente/dezechilibre existente in actualele planuri-cadru si dezvoltarea unor oferte educationale care sa corespunda asteptarilor elevilor ce au optat pentru un anumit profil/specializare. Principiul de baza a fost acela de a asigura un trunchi comun (TC) pana in clasa a X-a, care sa permita tuturor elevilor ce vor finaliza invatamantul obligatoriu detinerea la nivel functional a celor opt competente-cheie. Fiecare varianta are o raportare specifica la rolul curriculumului diferentiat (CD) si al curriculumului la decizia scolii (CDS), situatie reflectata si de ponderile orare diferite, alocate acestora.

Prima varianta propune o distributie pe cele trei categorii de curriculum a pentru clasele IX-X de 60% Trunchi comun, 35% Curriculum diferentiat si 3-5% Curriculum la decizia scolii. Propune plaja orara de 1-2 ore pentru CDS, fata de actualul plan-cadrul in care se aloca 1 ora. La clasele XI-XII: - Propunerea prezinta urmatoare distributie pe cele trei categorii de curriculum componente ale planului cadru 65% TC + 22% CD + 13% CDS.

Expertii care au gandit varianta motiveaza ca desi nu sunt incluse discipline noi, care sa promoveze abordari integrate, de tipul optionalului integrat la nivelul mai multor arii curriculare, asemenea abordari se vor putea regasi la nivelul programelor scolare pentru disciplinele obligatorii si al programelor scolare pentru CDS.

A doua varianta propune o proportie de 60% TC 27% CD + 10-13% CDS, la clasele IX ￯X, iar la clasele XI-XII propune o proportie de 60% TC +33% CD + 7-13% CDS. "Prin CD se asigura o specializare accentuata, alocandu-se un numar suplimentar de ore, in raport cu planul cadru actual, pentru disciplinele din aria curriculara care definesc specializarea respectiva", subliniaza Ministerul Educatiei.

A treia varianta pare cea mai curajoasa, in sensul ca ofera o mai mare libertate scolii, trunchiul comun fiind de 61%, iar CD si CDS de 39%, dar nu e nimic la alegerea elevului. Cu toate acestea, Ministerul Educatiei si Institutul de Stiinte ale Educatiei sustin ca "introduce elemente de inovatie mai profunda in planul de invatamant, oferind posibilitati de extindere a domeniilor de specializare ". Mai mult, potrivit celor doua entitati, aceasta varianta ar fi atat de inovativa incat "va necesita efort de adaptare la nivel de scoli" si avertizeaza ca prezinta o serie de "riscuri in gestionarea implementarii" legate de "fundamentarea si asigurarea transparentei deciziilor privind curriculumul stabilit la nivelul scolii si normarea cadrelor didactice" si "elaborarea programelor scolare, care trebuie sa raspunda simultan unor nevoi diferite, in functie de specializari.

Vom trece in revista modificarile propuse de cea de-a treia varianta, pentru ca este prezentata ca cea mai revolutionara, dar si riscanta.

Potrivit variantei revolutionare, la clasele a IX-a si a X-a, se reduce cu o ora numarul de ore alocate pentru Fizica si se introduce in Trunchiul comun o ora de Educatia vizuala si vor fi suplimentate orele de Educatie fizica, astfel nu se va mai face o ora ci doua. De asemenea, se introduce consilierea si este scoasa o ora de TIC.

Numarul de ore din Trunchiul comun va fi de 20 de ore, iar numarul de ore la decizia scolii ( curriculum diferentiat si la decizia scolii) va fi de 11 ore.

Exemple de discipline optionale recomandate pentru specializarea matematica-informatica si stiintele naturii: Astronomie, Inteligenta ecologica, Descoperiri stiintifice, Istoria ideilor si descoperirilor, Repararea calculatoarelor, Productie audio, Chimie si alimentatie, Inventica, Geologie, Spatiu si timp, Biologie marina/Ecosisteme marine, Geologie, Apa si viata, Arta si tehnologie, Design si tehnologie, Fotografie digital, Multimedia, Sah.

Exemple de discipline optionale pentru specializarea filologie, stiinte sociale: Educatie media, Teoria cunoasterii, Design interior, Scriere fictionala/creativa, Drama/teatru /teatru educational, Discurs public/Public speaking, Jurnalism, Elemente de etnografie si folclor, Arta si comunicare, Institutii europene, Istoria ideilor religioase, Antopologie sociala si cultural, Cercetare si documentare, Finante personale, Etica aplicata, Istoria Filozofiei, Dimensiunea de gen de-a lungul istoriei , Dezvoltarea umana , Tehnici de invatare, Societate si cultura, Statistica aplicata in stiintele sociale, Corpul uman in arta si cultura, Arheologie.

La clasa a XI-a, profil real, specializarea matematica, a doua limba moderna nu va mai fi prinsa in trunchiul comun, aparand posibilitatea alegerii intre o ora si trei ore de discipline optionale. Acelasi lucru se intampla si la clasa a XII-a.

In ceea ce priveste zona de Matematica si Stiinte, atat la clasa a XI-a, cat si la clasa a XII-a, va creste numarul de ore din trunchiul comun de Matematica la 3 si va fi doar o ora obligatorie de Fizica, fata de doua, cum e acum, dar poate fi ales optional o ora sau doua in plus de matematica, fizica, chimie, biologie si alte doua-trei discipline optionale. Educatia artistica, dar si consilierea si orientarea vor deveni obligatorii. Vor fi doua ore obligatorii de sport, fata de una, cat e acum.

In concluzie, vor fi 19 ore in trunchiul comun pe saptamana si 12 ore stabilite la nivelul scolii.

Exemple de discipline optionale recomandate pentru specializarea matematica-informatica si stiintele naturii: Matematica consumatorului , Identitati virtual, Genetica si invatare, Animatie, Productie de film, Statistica aplicata in stiintele naturii, Inventica, Stiintele creierului, Modelare matematica, Procesarea informatiei, Apps design, Animatie/Animatie 3 D, Inventica, Stiintele creierului, Graphic story-telling, Management de afaceri, Tehnologia muzicii, TIC pentru afaceri.

La profilul umanist, filologie, se introduce in trunchiul comun o ora obligatorie de literatura universala, atat la a XI-a, cat si la XII-a, iar curriculumul la decizia scolii va avea avea alocat intre 4 si 8 ore. De asemenea, va fi o ora obligatorie de stiinte in trunchiul comun, iar prin curriculumul la decizia scolii se va putea ajunge pana la trei ore de matematica si stiinte. Numarul de ore la socio-umane scade la una, iar la decizia scolii se va suplimenta cu una. Vor fi doua ore obligatorii de sport, iar consilierea va fi obligatorie, in trunchiul comun.

Note: Disciplinele care au alocata o ora pe saptamana pot fi organizate flexibil (o data la doua saptamani sau o disciplina pe semestru scolar, 2 ore/saptamana. - CDS se poate constitui din discipline ofertate la nivel national si/sau din discipline ofertate la nivelul unitatii de invatamant. Abordarile acestor discipine de CDS pot fi monodisciplinare sau integrate (interdisciplinar/transdisciplinar) si promoveaza in principal specificul specializarii.

Exemple de discipline optionale recomandate pentru specializarea filologie, stiinte sociale: Scriere fictionala/creativa, Drama/teatru /teatru educational, Discurs public/Public speaking, Jurnalism, Arta si comunicare, Istoria ideilor religioase, Dezvantaj si excluziune social, Antopologie sociala si cultural, Practica cercetarii sociale, Neurostiinte si educatie, Sanatate si asistenta sociala si Oportunitati de cariera.

Cum sunt vazute noutatile de un expert in Educatie

Presedintele Federatiei Coalitia pentru Educatie, Daniela Visoianu, nu vede prea multa inovare nici macar in varianta 3, considerata "mai curajoasa", in conditiile acestui 60% TC (Trunchi comun), subliniind ca incheie anul 2017 cu o dezamagire.

"Imi vine greu sa accept ca expertii nu stiu ce se intampla acum in colegiile si liceele din Romania(...). Aproape cred ca copiii expertilor care au lucrat la propuneri sunt toti premianti, au terminat de mult liceul sau sunt prea mici, au acces la meditatii cu cei mai buni si le sunt tolerate absentele de la orele plictisitoare, sau pur si simplu, nu isi bat capul sa comunice cu parintii lor...", a declarat pentru HotNews Daniela Visoianu.





Redam in continuare raspunsul complet cu privire la proiectele puse in dezbatere:





Concret, vedem ca un elev de liceu are 4 ore/zi de "obligatorii" (TC) si inca doua de "optionale", dar posibilitatea lui de alegere este "0" - nu exista optiunea de CDE - Curriculum la Decizia Elevului. Se mentine obligatia de a face alegeri "fundamentale" la varste nepotrivite. De exemplu, daca alege matematica, sistemul ii transmite ca nu are nevoie de a doua limba moderna, pentru ca, oricum, nu a reusit mare lucru in clasele IX-X, intr-o ora pe saptamana de franceza si germana. La 15/16 ani copiii au nevoie de procese de invatare/antrenare intense, care sa motiveze si sa provoace, in care sa exerseze perseverenta, greseala si reusita, adica de mai putine discipline si o alocare calitativ superioara, potrivita intereselor lui. Scoala isi uita misiunea de construire a caracterelor!





Asa cum a fost lansata consultarea, pare in pripa si usor de bifat la realizari. Argumentele si punctele critice sunt extrem de sumar prezentate. Nu stim impactul bugetar sau elementele pentru care trebuie calculat impactul bugetar; nu stim cine va sustine CD si CDS in conditiile actualului sistem de titularizare, probabil profesorii care au deja catedre in licee; nu se face referire la nevoia de formare a reurselor umane; nu putem anticipa impactul translatiei in invatamantul tehnologic si profesional.





Un argument des rostit este cel al constrangerilor legii - LEN 1/2011: nu putem schimba prea multe ca nu ne permite Legea. Am vazut in ultimele luni in avizare la CES (Consiliul Economic si Social) cate 2/3 modificari la LEN pe luna. Documentul pus in consultare putea contine si o varianta care impune modificari la LEN, le putea prezenta si argumenta - aceasta ar fi insemnat asumare si propunere de politica publica. O astfel de reforma presupune si decizie politica iar decizia politica nu se poate limita la Ordin de Ministru (cat de convenabil!).





LEN 1/2011 descrie idealul educational al scolii romanesti (art. 2 alin. 3). As vrea si eu sa vad, la sapte ani de la Lege, corelarea dintre planul cadru si "sistemul de valori necesare pentru implinirea si dezvoltarea personala, pentru dezvoltarea antreprenoriala, pentru participarea cetateneasca activa in societate, pentru incluziune sociala si pentru angajare pe piata muncii." Fiecare dimensiune si modul in care disciplinele si alocarea lor, sigur prin dezvoltarea de programe, le urmaresc. Ca mie mi se pare ca idealul educational este fugarit prin cotloanele CD si CDS-ului, unde poate-poate se intalneste cu vreo initiativa privata, locala sau vreun program de voluntariat."