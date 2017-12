 Dolj: Teava de gaz fisurata in urma unui accident in care au fost implicate doua masini

O teava de gaze a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita, relateaza News.ro. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina duminica dimineata in localitatea Cosoveni, unde o conducta de gaz a fost fisurata in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Astfel, doua masini au intrat in sant in dreptul cimitirului din localitatea Cosoveni, fisurand o teava de gaz care se afla in zona.





De asemenea, circulatia in zona a fost deviata pe o ruta ocolitoare pana la finalizarea interventiei.





Conform reprezentantilor Inspectoratului de Politie Dolj, accidentul s-a produs dupa ce un sofer in varsta de 38 de ani nu s-a asigurat la efectuarea unui viraj la stanga, iar masina s-a ciocnit cu un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus.





In urma impactului, cea de-a doua masina a fost proiectata in teava de gaz, fisurandu-o. De asemenea, cele doua autoturisme au ajuns in sant in dreptul cimitirului din localitatea Cosoveni.





In accident a fost ranit soferul primului autoturism, care era singur in masina.





In cea de-a doua masina se aflau patru persoane, care nu au fost ranite. Conform Digi 24, este vorba despre patru cetateni americani, cel mai probabil militari de la baza Deveselu. In acest moment, cei patru asteapta un translator pentru a putea discuta cu politistii.