Arafat avertizeaza ca in mai multe orase au aparut panouri cu mesaje impotriva vaccinarii: Sunt un atentat la sanatatea publica

Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica", relateaza News.ro. De asemenea, secretarul de stat spune ce acestea "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania si prevenirea tragediilor precum cele din ultima perioada cauzate de rujeola, care a avut efectele cele mai grave asupra copiilor nevaccinati".





Arafat a postat pe Facebook o fotografie cu un astfel de panou publicitar, pe care se pot citi mesajele "Vaccinurile nu sunt sigure! Citeste prospectele! Informeaza-te! Cunoaste riscurile!".





"Acest panou publicitar a aparut la Brasov acum doua zile. Panouri similare au aparut la Iasi si Cluj. Inteleg ca este o campanie de ¬informare¬, sau mai bine zis de DEZINFORMARE, asupra faptului ca vaccinurile nu sunt sigure. Oare lipsa vaccinarii este mai sigura? Celor care incearca prin orice metoda sa transmita omului de rand ca vaccinurile nu sunt sigure le spun ca lipsa vaccinarii poate ucide chiar, sau cel putin sa lase copilul cu invaliditate pe viata. Uitati-va la ce s-a intamplat cu copiii afectati de rujeola. Lipsa vaccinarii a fost unul din cauzele principale a formei grave a bolii la copiii nevaccinati si a decesului unora dintre ei", afirma secretarul de stat.





El spune ca o astfel de campanie are nevoie de finantare, iar "conceptia este una diabolica".





"Se vrea sa se spuna ca oamenii au dreptul la informare si la libera alegere, un aspect cu care sunt total de acord, se vrea sa ne convinga ca afisul transmite un mesaj echilibrat prin care se cere populatiei sa citeasca prospectul si sa intre pe un site de informare...sau mai bine zis, cel putin din punctul meu de vedere, ca medic, de dezinformare. Insa primul mesaj care ramane in mentalul celui care citeste este cel din primul punct si care afirma ca vaccinurile nu sunt sigure, o afirmatie care nu are nici un fundament stiintific si care alcatuieste mesajul principal al campaniei", afirma secretarul de stat.





Arafat mai spune ca acest mesaj - direct, fals si periculos - vine sa submineze toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania si prevenirea tragediilor precum cele cauzate de rujeola din ultima perioada, fiind vorba despre o campanie de dezinformare care contrazice toate probele stiintifice si toate doveziile cumulate pe parcursul a zeci de ani si care arata ca vaccinarea a dus la scaderea mortalitatii si invaliditatii la nivelul intregului mapamond.





"Mai vrea cineva sa vada copii mutilati in urma poliomielitei? Sau mai vrea cineva sa reapara o boala precum variola? (...) Cei care concep astfel de campanii, foarte bine gandite de altfel, trebuie sa fie responsabilizati, din punctul meu de vedere, cel putin aducandu-i la o dezbatere adevarata in fata publicului, avand prezenti expertii adevarati in domeniul bolilor infectioase si al epidemiologiei ca sa explice cum stau lucrurile si cu ce se joaca in final - cu viata copiilor si cu siguranta populatiei!", scrie Raed Arafat.





El mai spune ca astfel de afise, care nu arata in mod clar cui apartine mesajul, trebuie indepartate intrucat reprezinta "un atentat la sanatatea publica a populatiei si nu poate fi considerat un banal mesaj sau o exprimare de parere".





"Internetul este plin de astfel de pareri, insa cine acceseaza aceste pareri pe internet gaseste si alte informatii si discutii despre aceasta tema. Cei care citesc acest afis raman cu mesajul initial si nu stim cati dintre ei vor mai accesa alte surse de informare, iar lipsa sursei informatiei principale din afis poate avea efectul dorit lasand cititorului impresia ca este un afis scris din partea unei autoritati, si nu neaparat din partea unui ONG sau al unui grup de persoane cu o anumita convingere", adauga medicul Raed Arafat.