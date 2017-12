Guvern: Banii colectati pentru cumpararea de catre stat a operei "Cumintenia Pamantului" se restituie donatorilor

Potrivit ordonantei, banii se restituie donatorilor integral din contul de disponibilitati deschis la Trezoreria Statului si/sau din conturile deschise la institutiile de credit, pana la data de 31 decembrie 2018, in conditiile, termenele si conform procedurii stabilite prin hotarare a Guvernului.Costurile aferente restituirii banilor, indiferent de mijlocul prin care acestia au fost colectati, vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acestei OUG, Ministerul Culturii va elabora hotararea Guvernului pentru aprobarea conditiilor, a procedurii si a termenelor pentru restituirea banilor.OUG a fost adoptata avand in vedere "incheierea campaniei privind colectarea sumelor necesare in vederea achizitionarii operei de arta 'Cumintenia Pamantului'" si luand in considerare faptul ca "situatia extraordinara care necesita interventia legislativa prin delegare este data de insasi aceasta campanie unica in reglementarile la nivel national, care reprezinta, in sine, o abatere de la comun si obisnuit si a carei evolutie nu a depins si nu depinde de vointa Guvernului, dar care obliga Executivul sa intervina in regim de urgenta".Totodata, Executivul a avut in vedere si "lipsa cadrului legal specific pentru situatiile in care se impune restituirea donatiilor colectate" si care necesita efectuarea unor cheltuieli bugetare, mecanism pentru care nu exista temei legal.In OUG se mai precizeaza ca reglementarea nu poate fi amanata, "data fiind vointa anterioara a Guvernului, potrivit careia incheierea returnarii donatiilor trebuia realizata pana la data de 31 decembrie 2017, termen adus la cunostinta tuturor celor implicati in campania de donatie".