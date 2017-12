Tudose, despre evaluarea lui Kovesi: Toader a vrut sa inceapa sa-mi spuna, am refuzat / Chiar este problema lui, nu e o problema de Guvern

Intrebat la Romania TV daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat aspecte din evaluarea pe care a facut-o cu privire la activitatea sefei DNA si daca i-a spus ce decizie ar urma sa ia, premierul Tudose a raspuns: "Nu, chiar nu. A vrut sa inceapa sa-mi spuna si am refuzat eu. Pe principiul ce nu stii, e mai bine cateodata (...) Chiar este problema lui, nu e o problema de Guvern. In momentul in care si eu stiu si spun: 'Da, e bine, e rau', deja incep sa influentez politic o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata", potrivit Agerpres.In opinia sa, este vorba despre raspunderea lui Tudorel Toader in acest caz."Asta e cheia succesului, adica altfel de ce avem ditamai Cabinetul? Sa isi asume fiecare ministru decizia pe care o ia, prim-ministrul trebuie sa coordoneze. Aici nu e o chestie de coordonat, de pus de acord (...) este efectiv raspunderea domniei sale", a mai afirmat Tudose.