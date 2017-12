Mihai Tudose, dupa ce Liviu Dragnea i-a recomandat sa fie mai calm: Ii recomand si eu lui Dragnea sa fie mai calm

"Eu am spus la discursul de investitura, nu poti sa fii calm in sensul ala de a nu-ti pasa, daca vezi ca lucrurile nu merg incepi sa te enervezi dar daca este vorba de o furie pozitiva e in regula. Ii recomand si eu lui Dragnea sa fie mai calm. A fost un an foarte dificil, de cotitura pentru Romania, cu contestatari ai actului de guvernare ilogici, vai dar nu o sa aveti bani de pensii, vai dar nu o sa mai dati salariile, vai dar o sa omorati tara, se prabuseste tara o sa murim, cu bagat spaima in populatie, cu mesaje de neincredere ... an dificil. Din fericire pentru Romania am depasit si toti contestatarii, asteptam ultimile rezultate de la statistica si de la organismele internationale care sa confirme ca stam bine cu deficitul ca sa le inchidem gura definitiv", a spus Mihai Tudose, intr-un interviu pentru Romania TV Dragnea ii facuse aceeasi recomandare joi, intr-un acordat la acelasi post de televiziune: "Eu sunt multumit de activitatea premierului Tudose. Este un tip care nu e foarte calm, sunt oameni care nu sunt foarte calmi. (...) Toti trebuie sa fim mai calmi, cand esti mai calm aduni mai multe in jurul tau, cand esti nervos, nu aduni", spunea Liviu Dragnea, citat de Agerpres.Mihai Tudose spune insa ca are o relatie "corecta" si "normala" cu Liviu Dragnea.In ceea ce priveste relatia cu presedintele Klaus Iohannis, Tudose spune ca ultima discutie, telefonica, a avut-o cu acesta la moartea Regelui Mihai."Ne-am pus de acord cu zilele, este presedintele statului, trebuia sa ne punem de acord ... Evident ca inainte de a trimite bugetul in Parlament, anumite bugete, la anumite institutii cum ar fi Ministerul de Interne, Ministerul Apararii, Serviciilor speciale ale Romaniei trebuie sa treaca prin CSAT. Unde domnia sa este presedintele CSAT-ului. Discutia a fost in cadrul CSAT", a mai spus Tudose, potrivit rtv.net.