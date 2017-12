Premierul Tudose, despre evaluarea Guvernului: In mod cert vor fi masuri de eficientizare

Intrebat la Romania TV daca in ianuarie ar urma sa aiba loc o evaluare a Cabinetului sau, seful Executivului a raspuns: "Da, va fi o discutie in coalitie si nu neaparat a Cabinetului, ci a tuturor celor care sunt pusi sa ia niste decizii, sa puna in aplicare niste decizii, incepand cu sefii de agentii, secretarii de stat, membrii in CA-uri, in AGA (...), membrii Cabinetului, unde e loc de mai bine".Premierul Tudose a amintit si faptul ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit despre "eficientizarea actului de guvernare, a actului administrativ"."El a vorbit de eficientizarea actului de guvernare, a actului administrativ. Si este vorba (...) sa incepem de sus, de la nivel guvernamental si terminand evident cu nivelul de jos, al structurilor din teritoriu. (...) Este un proces care ar trebui sa se intample, dupa opinia mea, foarte curand. (...) In mod cert vor fi masuri de eficientizare", a mai afirmat Tudose.Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca in ianuarie va avea loc o discutie privind eventuala necesitate a modificarii structurii Guvernului. In ceea ce priveste remanierea unor membri ai Cabinetului, Dragnea a precizat ca nu are niciun element care sa ii spuna ca trebuie remaniat un anumit ministru