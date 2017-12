Medicii de familie isi mentin decizia de a nu mai acorda servicii medicale decontate de casele de asigurari "pana cand solicitarile lor vor fi luate in seama"

"Debirocratizarea este doar un deziderat, nimic din ce s-a propus pentru ca pacientilor sa le fie mai usor in sistem nu este nici macar inca la nivel de proiect."

"Finantarea asistentei medicale primare a fost tratata cu maruntisuri, suma alocata prin suplimentarea bugetului fiind nesemnificativa fata de nevoile reale ale cabinetelor pentru ca pacientii sa poata beneficia de servicii medicale de calitate."

"Dreptul la vacanta al medicilor de familie continua sa fie doar o promisiune, nefiind gasita o solutie."

"Suplimentarea fondurilor pentru buna funcționare a centrelor de permanenta este inca doar o promisiune."

Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) anunta vineri, intr-un comunicat , ca "Dupa intalnirea de ieri, 28 decembrie, nu s-a finalizat niciuna dintre problemele pentru care medicii de familie protestează de mai bine de o luna!""In aceste conditii continuam sa fim indreptatiti sa ne cerem drepturile si sa refuzam semnarea actelor aditionale. Medicii de familie nu vor mai acorda servicii medicale decontate de casele de asigurari pana cand solicitarile lor vor fi luate in seama!", arata reprezentantii medicilor de familie.

Reprezentantii medicilor de familie sustin ca "Pe langa toate acestea, in ultimele zile medicii au fost intimidati si amenintati de catre casele judetene de asigurari de sanatate, pentru a asigura depunerea unor cereri fara valoare, neprevazute in contract si pentru semnarea actelor aditionale, care de ani de zile sunt semnate retroactiv, fara ca pana acum aceste proceduri sa fi fost clamate ca ilegale, asa cum suntem amenintati acum!"



Ei adauga ca "Este hilar sa ameninti ca medicii de familie vor fi imediat inlocuiti, in conditiile crizei grave de personal si a incapacitatii caselor de a asigura macar medici inlocuitori!"