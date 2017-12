Al 37-lea deces provocat de rujeola: Un bebelus de 6 luni din judetul Neamt

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunta ca "Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 29.12.2017 este 10 279, din care 37 de decese. Cel de- al 37-lea deces datorat rujeolei, confirmat prin izolare virala, a fost raportat la un copil cu anemie in varsta de 6 luni, neeligibil la vaccinare, din jud. Neamt. In saptamana 25 - 29.12.2017 au fost raportate inca 11 cazuri nou confirmate in 4 judete si in municipiul Bucuresti, astfel: Bucuresti - 7; Calarasi - 1; Dambovita - 1; Neamt - 1; Prahova - 1.