Ambasada Germaniei: Nu am primit de la MAE traducerea legilor justitiei. Avem numerosi diplomati in masura sa traduca si sa faca analiza textelor

Ambasada Germaniei precizeaza ca, in decursul ultimelor luni, "a urmarit, indeaproape si cu atentie, discutiile privind reforma justitiei"."Pana in prezent, ambasada nu a primit din partea Ministerului roman al Afacerilor Externe nicio traducere a legilor adoptate de Parlamentul Romaniei. In cadrul ambasadei lucreaza, insa, numerosi diplomati cu cunostinte de limba romana, care au fost in masura sa efectueze o traducere, respectiv o analiza a textelor", arata Ambasada Germaniei.Si Ambasada Frantei in Romania a precizat joi ca "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop".Cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament - Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii - au fost traduse in limba engleza si ar urma sa fie trimise ambasadelor, dar si Comisiei Europene. Textul acestora, dar si o prezentare a modificarilor, semnata de Florin Iordache, au fost postate pe site-ul Camerei Deputatilor. In preambul, Iordache sustine ca "forma finala a modificarilor la legile justitiei, care a rezultat in urma dezbaterilor din Parlament, reprezinta in proportie covarsitoare propuneri de modificare ale Consiliului Superior al Magistraturii si ale asociatiilor profesionale".