ANM: Cod galben de vant puternic si ploi valabile in trei judete, vineri dimineata

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineata atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic si ploi valabile in trei judete, in orele urmatoare, potrivit Agerpres.Astfel, pana la ora 11:00, in judetele Constanta si Tulcea se vor semnala intensificari locale ale vantului care la rafala vor atinge 55 - 60 km/h, iar izolat vor fi conditii de ploaie.Potrivit meteorologilor, pana la ora 8:00, in zona de munte a judetului Harghita se vor semnala precipitatii mixte care pe arii restranse vor favoriza depunerea de polei.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.