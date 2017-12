Ambasada Frantei, replica acida la initiativa lui Iordache de a traduce legile justitiei: Dispunem de propriile servicii de traducere

Precizarea vine in contextul in care presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis joi ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate Legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004 pentru a fi prezentate ambasadorilor."Pe site-ul comisiei am facut o scurta prezentare cu modificarile la cele trei legi si tot pe site-ul comisiei a fost acea comunicare si legile in sine traduse in limba engleza. Datorita faptului ca din partea anumitor ambasade s-a primit un punct de vedere care viza ca a fost amputata independenta Justitiei, ca a fost diminuata lupta impotriva coruptiei, am considerat necesar pentru o corecta informare a tuturor partenerilor externi si a tuturor celor care sunt interesati de reforma privind cele trei legi sa consulte si sa vada modificarile si am facut si o scurta prezentare a acestor modificari, tinand cont de deciziile Curtii Constitutionale, de deciziile Comisiei de la Venetia, de solicitarile asociatiilor profesionale. Aceasta scurta prezentare, cat si legile in sine se gasesc pe site-ul comisiei si le-am tradus in ideea ca Ministerul Afacerilor Externe este cel care este in contact fie cu ambasadele (straine din Bucuresti - n.r.), fie cu ambasadele noastre din exterior", a declarat Iordache.