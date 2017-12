Presedintele moldovean Igor Dodon, vizat din nou de o procedura de suspendare

"Am adus un cadou de la Mos Craciun pentru domnul presedinte de tara... Va anuntam ca in numele majoritatii membrilor Comisiei juridice a Parlamentului, am inregistrat la Curtea Constitutionala sesizarea prin care am solicitat Inaltei Curti sa solutioneze acest blocaj institutional, generat de refuzul deliberat a presedintelui tarii de a numi repetat unii membri ai Guvernului. Pacat ca intram intr-un nou an cu un astfel de blocaj si, pentru a evita aceasta situatie neplacuta, am solicitat Inaltei Curti sa constate circumstantele care justifica instituirea interimatului functiei de presedinte al tarii, care va trebui sa numeasca membrii Guvernului si sa-i investeasca in functie", a declarat unul dintre parlamentarii care au depus sesizarea, potrivit Deschide.md.La inceputul lunii decembrie, coalitia de guvernare din Republica Moldova a decis o remaniere masiva a guvernului condus de Pavel Filip. Dodon a semnat pe 21 decembrie decretele de demisie a ministrilor remaniati, dar a refuzat sa numeasca noii ministri, argumentandu-si decizia prin faptul ca majoritatea candidatilor propusi au demonstrat inconsecventa, lipsa de profesionalism si oportunism regretabil in functiile si activitatile desfasurate anterior.Ulterior, premierul Pavel Filip a inaintat repetat aceeasi lista de persoane pentru functiile de vicepremieri si ministri, dar Dodon a respins-o astazi pentru a doua oara.