Consilierul lui Florin Iordache va fi noul consilier la Bonn

Gheorghe Dimitrescu a fost consul la Strasbourg si consul general la New York. Numele sau a aparut anul trecut pe o lista publicata de site-ul stiripesurse.ro cu cei ajunși diplomați în MAE fără a da concurs, sau plecați la posturi în străinătate fără concurs.



Despre el, stiripesurse.ro mentiona urmatoarele: “Gheorghe Dimitrescu, consul la Strasbourg (afaceri economice si comerciale) cum scrie pe site, titulatura care nu exista în MAE, fost consul general New York, fara concurs, cu trecut PSD și MAPN (fost doctor militar)”



Flux24 a scris in noiembrie anul acesta ca Dimitrescu a fost consul la New York in perioada guvernarii Nastase si ca in 2003 a facut oficiile in calitate de consul la casatoria Elenei Udrea cu Dorin Cocos.



Potrivit declaratiei de avere, el detine un imobil la Cannes, doua in Bucuresti si un teren in Snagov. In declaratie el spune ca a acordat un imprumut de 500.000 de euro, fara a preciza cui si ca are la o banca un depozit de 318.000 lei.