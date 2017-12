Tolo.ro: Politia confirma ca primaria nu i-a cerut aprobarea legala pentru targul de Craciun din Piata Victoriei / Ce spunea Firea pe 2 decembrie: Nu voi mai tolera niciun fel de abatere de la litera legii in ce priveste manifestatiile publice

Pe 4 decembrie, dupa incidentele dintre protestatarii din Piata Victoriei si angajatii Primariei, ziarul a solicitat Politiei sa spuna daca ideea Gabrielei Firea avea avizele legale.Potrivit sursei citate, din lamuririle detaliate pe care le-a oferit Politia Capitalei rezulta clar doua lucruri pe care le sustine Brigada Rutiera: Primaria era obligata prin lege sa primeasca avizul politiei, in caz contrar targul nefiind organizat. Primaria nici macar nu a cerut acordul.Amintim ca primarul general anuntase ca va organiza un Targ de Craciun in Piata Victoriei, atragand criticile celor care au spus ca este o metoda de a opri protestele din fata Guvernului.Gabriela Firea a renuntat insa la Targul de Craciun din Piata Victoriei dupa ce protestatarii i-au demontat schelele si a acuzat incalcarea legii."Constat ca, de astazi, putem marca inceputul unei perioade in care Constitutia Romaniei si legile tarii sunt calcate in picioare fara ca institutiile centrale ale statului sa reactioneze. Asta inseamna inceputul anarhiei. Nu voi mai tolera niciun fel de abatere de la litera legii in ce priveste manifestatiile publice", spunea Firea pe 2 decembrie.