Proiect: ONG-ul condus de Victor Alistar va folosi gratuit timp de 15 ani sediul detinut de stat in centrul Bucurestiului

Proiectul e discutat in sedinta de azi a Executivului.Proiectul, aflat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, prevede ca imobilul din Bulevardul Magheru 28-30, etaj 3, va fi transmis pe o perioada de 15 ani in folosinta gratuita Asociatiei Romane pentru Transparenta.Asociatia Romana pentru Transparenta e condusa de Victor Alistar, in calitate de director executiv, potrivit declaratiei de interese a acestuia Potrivit unui articol din 2013 , Asociatia pentru Transparenta platea o chirie lunara pentru acest sediu de 2006 euro/luna.