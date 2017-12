Hunedoara: Doi tineri, retinuti de politie dupa ce au blocat un taxi in trafic, i-au rapit pasagera si au dus-o la o pensiune din Hateg

In cursul zilei de miercuri, politistii Biroului Investigatii Criminale din Deva au luat masura preventiva a retinerii pe o durata de 24 ore fata de doi tineri, in varsta de 19 (din comuna Sintamaria-Orlea) si de 20 de ani (din orasul Hateg), cei doi fiind cercetati sub aspectul comiterii infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal.In urma cercetarilor, politistii au stabilit ca cei doi, in dimineata zilei de 20.12.2017, in jurul orei 05:15, au urmarit in trafic un taximetru in care se afla, ca si pasagera, o tanara in varsta de 22 de ani, care se deplasa din municipiul Deva catre municipiul Hunedoara.Pe raza localitatii Cristur, unul dintre tineri a blocat cu masina pe care o conducea autoturismul taxi, in timp ce celalalt a extras-o, din interior, pe tanara. Aceasta din urma, contrar vointei sale, a fost urcata in autoturismul se deplasau cei doi si a fost transportata la o pensiune de pe raza localitatii Hateg.

Aici, timp de aproximativ o ora, tanarul in varsta de 20 de ani incercat sa o convinga pe persoana vatamata sa continue relatia cu acesta, intrerupta in urma cu cateva luni. Doar cand tanara a acceptat, formal, cele solicitate, cei doi au fost de acord sa o conduca in municipiul Hunedoara.

Cei in cauza au fost retinuti si incarcerati in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Politiei Municipiului Deva, urmand a fi prezentati magistratilor in vederea luarii masurilor legale.Cei doi tineri au mai fost cercetati penal si in cursul lunii august a.c., fiind retinuti si ulterior arestati preventiv pentru 30 de zile, dupa ce politistii au stabilit, in urma cercetarilor, ca acestia, in data de 23.07.2017, au patruns prin efractie in interiorul unui imobil din comuna Vetel, de unde au sustras 40.000 lei, 200 de euro si un laptop, mai spun politistii hunedoreni.