Fost director general al ANL, trimis in judecata de DNA intr-un dosar privind echipa de fotbal Ceahlaul Piatra Neamt

Ce acuza procurorii:"In cursul anului 2010, inculpatul Iftimie-Nicorici Marian, in calitate de director al Agentiei Nationale pentru Locuinte si inculpatul Boghean Iulian, director in cadrul SC FC CEAHLAUL SA Piatra Neamt, i-au pretins administratorului unei societati comerciale sa remita catre SC FC CEAHLAUL SA Piatra Neamt un procentaj de 5% din valoarea sumelor pe care societatea urma sa le incaseze de la Agentia Nationala pentru Locuinte, in baza contractelor privind construirea unor imobile/locuinte aflate in derulare.Inculpatul Iftimie-Nicorici Marian a promis, in schimb, ca va interveni pe langa functionarii din subordine pentru ca platile catre respectiva societate comerciala sa nu fie intarziate.Ca urmare a acestei solicitari, la data 6 septembrie 2010, intre SC FC CEAHLAUL SA Piatra Neamt (in care Boghean Iulian indeplinea functia de director de marketing ) in calitate de prestator si o firma administrata de aceeasi persoana careia i se ceruse sponsorizarea, in calitate de beneficiar, a fost incheiat un contractul avand ca obiect servicii de reclama si publicitate in valoare de 112.900 euro.In temeiul acestui contract, in perioada 1 octombrie 2010 - 27 decembrie 2010, beneficiarul a platit suma totala de 61.709,96 lei in temeiul a doua facturi fiscale ce atestau servicii care in realitate nu au fost prestate."