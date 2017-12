Ce nume au primit unii copii nascuti in Buzau anul acesta: Neymar, Messi, Nectarie, Kenzo, Anais sau Decebal

Nume neobisnuite pentru bebelusi in Buzau

''Pe langa prenumele nasilor, fericitii parinti s-au gandit la nume celebre care sa le infrumuseteze existenta, de la fotbalisti celebri, Messi, Neymar, la sfinti precum Nectarie, Stefan, Andrei sau Nicolae'', a declarat sefa Compartimentului Stare Civila din cadrul Primariei municipiului Buzau, Monica Oprea.Potrivit acesteia, de obicei se folosesc mai multe prenume - Neymar Antonio, Ianis Andrei, Nectarie Andrei, iar Nicolae a devenit, in cele mai multe cazuri, Nicolas.Oprea a mai spus ca, pe langa nume gen Ranya, Kenzo, Anais, Ayan, in topul celor mai uzitate prenume pe care le-au primit copiii la botez pe parcursul anului 2017 sunt si nume pur romanesti, precum Ion, Maria, Ilinca.In 2017, la Compartimentul Starea Civila din municipiul Buzau au fost inregistrati 2.616 de copii, fata de 2.680 in anul 2016.