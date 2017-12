Putin: Explozia de la supermarketul din Sankt Petersburg a fost un act terorist

‘Stiti ca ieri, in Sankt Petersburg a avut loc un act terorist. Si ca recent Serviciul Federal de Securitate a prevenit o alta tentativa de act terorist”, a spus Putin celor prezenti.





El a spus si ca situatia de securitate din Rusia ar fi mult mai rea daca miilor de cetateni rusi care au luptat alaturi de Statul Islamic in Siria li s-ar permite sa se intoarca acasa.





Washingtonul a furnizat Rusiei informatii care au ajutat la prevenirea unui atac cu bomba, au anuntat, pe 17 decembrie, autoritati din cele doua tari, aceasta fiind un rar anunt public privind cooperarea intre cele doua tari care altfel sunt in relatii tensionate.







Informatiile oferite de SUA in privinta unui atac planuit sa aiba loc in Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Statele Unite ar trebi sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, declara atunci purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov.







Pontul oferit de americani a dus la arestarea a sapte presupusi suporteri ai Statului Islamic din Sainkt Petersburg, a precizat Peskov. Serviciul Federal de Securitate a spus ca SI planuia atacuri in locuri publice pe 16 decembrie.