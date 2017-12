Forumul Judecatorilor cere presedintelui Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta modificarilor aduse in legile justitiei

"Excelenta Voastra, in calitate de Presedinte al Romaniei, aveti obligatia constitutionala de a garanta aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actele aderarii, inclusiv din Rapoartele din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare", se spune in scrisoarea catre seful statului."De asemenea, aveti la indemana sesizarea Comisiei de la Venetia pentru formularea unei opinii cu privire la chestiunile esentiale sau orice alt demers care sa asigure respectarea statutului magistratului, respectiv sa garanteze independenta si impartialitatea justitiei, asa cum si Secretarul general al Consiliului Europei a invederat saptamana trecuta, demersuri care ar oferi claritate in ceea ce priveste compatibilitatea acestor texte cu standardele fundamentale ale statului de drept", afirma semnatarii scrisorii.Argumentele Forumului Judecatorilor din Romania:"Ultimul Raport din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (2017) recomanda expres, in cazul Romaniei, 'in vederea imbunatatirii in continuare a transparentei si a predictibilitatii procesului legislativ, precum si pentru a consolida garantiile interne in materie de ireversibilitate', ca 'Guvernul si Parlamentul (...) sa asigure transparenta totala si sa tina seama in mod corespunzator de consultarile cu autoritatile relevante si cu partile interesate in cadrul procesului decizional si in activitatea legislativa legate de Codul penal si de Codul de procedura penala, de legile anticoruptie, de legile in materie de integritate (incompatibilitati, conflicte de interese, avere ilicita), de legile justitiei (referitoare la organizarea sistemului justitiei), precum si de Codul civil si Codul de procedura civila'.Sub acelasi aspect, Comisia Europeana a retinut ca ignorarea avizelor Consiliului Superior al Magistraturii si a pozitiei ferme a corpului magistratilor, trebuie imediat abandonate, ridicand intrebari cu privire la necesitatea reexaminarii de Comisia Europeana a tuturor progreselor inregistrate in legatura cu independenta sistemului judiciar.Prin Decizia nr. 2 din 11 ianuarie 2012, Curtea Constitutionala a Romaniei a apreciat ca, prin faptul ca are calitatea de membru al Uniunii Europene, statului roman ii revine obligatia de a aplica acest mecanism si a da curs recomandarilor stabilite in acest cadru, in conformitate cu dispozitiile art.148 alin.(4) din Constitutie, potrivit carora 'Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actele aderarii si din prevederile alineatului (2)'.Dezbaterea parlamentara desfasurata cu privire la acest proiect de lege, asumat de 10 deputati si senatori, prin deturnarea unui proiect promovat in PowerPoint de Ministrul Justitiei, la 23 august 2017, a ignorat punctul de vedere covarsitor majoritar al magistraturii si avizele consecutive negative emise de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin urmare, este din start neconform cu legea fundamentala.De asemenea, inclusiv normele legislative ce prevad avizul Consiliului Superior al Magistraturii trebuie interpretate in spiritul loialitatii fata de Legea fundamentala si obligatiei autoritatilor publice de a aplica Mecanismul de cooperare si verificare si a da curs recomandarilor stabilite in acest cadru.In cursul lunii octombrie 2017, aproximativ 4000 de judecatori si procurori romani, adica mai mult de jumatate din numarul lor total, si-au insusit Memoriul pentru retragerea proiectului de modificare a 'legilor justitiei' adresat Guvernului Romaniei, iar in noiembrie 2017, peste 90% din adunarile generale de la instantele si parchetele din Romania s-a opus actualelor proiecte aflate in dezbatere parlamentara.Prin urmare,Totodata, protestele tacute efectuate de mii de magistrati romani, incepand cu 18 decembrie 2017, in fata sediilor instantelor judecatoresti sunt de notorietate, fiind preluate de presa din intreaga lume.de zeci de ambasade occidentale in Romania, de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, de numeroase organizatii nonguvernamentale din Romania si alte state, de intreaga societate civila si de sute de mii de cetateni simpli, in demonstratii stradale.Chiar daca proiectul contine si propuneri ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale magistratilor ori ale asociatiilor profesionale, formulate de-a lungul timpului, acestea reprezinta simple corectii ale sistemului actual, pregatirea neserioasa a unui veritabil 'experiment judiciar', in lipsa oricaror studii de impact si prognoze, putand determina consecinte foarte greu sau chiar imposibil de remediat.Initiativa legislativa cuprinde foarte multe modificari care vor influenta cariera si activitatea profesionala a magistratilor si vor produce dezechilibre in sistemul judiciar. Participarea la dezbaterile Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului s-a realizat numai in baza unor invitatii speciale, emise de domnul Florin Iordache, presedintele comisiei, selectia nu s-a realizat la cerere, ci discretionar, la bunul plac al coordonatorului comisiei respective.Prin urmare, adoptarea prezentelor legi incalca flagrant dispozitiile art.148 alin.(4) din Constitutie, fapt care nu a fost invocat expres si amanuntit in sesizarile formulate de parlamentarii liberali respectiv de Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care au punctat doar aspecte individuale privind numeroase articole din Legea fundamentala incalcate prin proiectele de lege adoptate de Parlament pe care le-ati primit pentru promulgare."