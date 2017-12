Sibiul imprumuta 66 mil. lei de la BERD pentru 50 de autobuze noi

BERD acorda Primariei Sibiu un imprumut in valoare de 65,7 milioane de lei (aproximativ 14,2 milioane de euro) pentru achizitia a 50 de autobuze noi, cu emisii reduse, in vederea imbunatatirii serviciilor de transport public si a protejarii mediului, a anuntat miercuri institutia financiara, potrivit news.ro.

Vehiculele cu motoare Euro 6, cu platforme joase, vor contribui la reducerea poluarii in Sibiu si vor imbunatati accesul si mobilitatea din regiune, se arata intr-un comunicat al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).

Imprumutul este acordat companiei de transport public Tursib si face parte din Planul Sustenabil pentru Mobilitate Urbana dezvoltat de primarie cu sprijinul BERD.

"Sibiu este o poveste cu transformari masive. Investitiile in infrastructura combinate cu reformele structurale au schimbat semnificativ orasul in ultimul deceniu", a declarat directorul regional pentru Romania si Bulgaria al BERD, Matteo Patrone.

Parteneriatul dintre BERD si Primaria Sibiu dateaza din 2004, cand orasul a fost selectat drept Capitala Culturala Europeana in 2007.

Tursib a mai primit in 2006 un imprumut de 10 milioane de euro, pentru achizitia a 35 de autobuze noi, si 4,8 milioane de euro in 2014, pentru constructia unui nou depou pentru autobuze.

BERD este cel mai important investitor institutional in Romania. In 2017, institutia financiara a investit peste 540 de milioane de euro in peste 28 de proiecte din tar. Pana in prezent, BERD a investit in Romania peste 7,8 miliarde de euro in peste 410 proiecte.