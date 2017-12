Marea Britanie: Doi barbati, condamnati la inchisoare dupa ce o fata de 19 ani i-a trimis mamei din Romania mesaje disperate in care spunea ca e fortata sa se prostitueze

Purea, care a fost gasit vinovat si de trafic de fiinte umane si de facilitarea calatoriei unei alte persoane cu scopul exploatarii sexuale, a primit opt ani de inchisoare. Balog a fost condamnat la patru ani.Politia a fost alertata dupa ce fata de 19 ani a trimis o serie de mesaje catre mama ei din Romania in care spunea ca este fortata sa se prostitueze.Politistii de la Unitatea pentru Sclavie Moderna si Rapiri a Politiei Metropolitane au facut un raid la adresa din Kensington la care cei doi isi conduceau “afacerea” si i-a arestat.Victima a dezvaluit ca a venit in Marea Britanie dupa ce Purea a ajutat-o sa obtina pasaportul si i-a platit drumul. Ulterior, el i-a cerut sa-i returneze 2.000 de lire sterline.Odata ajunsa in Londra, el a aranjat ca tinerei sa ii fie facute fotografii si a listat-o pe site-urile de escorte din Londrea.Tanara a declarat ca Purea a fortat-o sa se prostitueze si dupa ce i-a platit de mai multe ori suma de 2.000 de lire. Ea a spus ca era fortata sa stea treaza toata noaptea in caz ca vreun client voia sa o vada si ca toti banii pe care ii castiga erau confiscati de Purea.